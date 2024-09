46 Schulen erhielten Young-Science-Gütesiegel

Martin Polaschek, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung, und Jakob Calice, Geschäftsführer der OeAD-Agentur für Bildung und Internationalisierung, verliehen kürzlich in Wien das Young-Science-Gütesiegel für Forschungspartnerschulen an 46 Bildungseinrichtungen. Diese Ehrung verdeutlicht das wachsende Interesse und die intensiven Bemühungen der Schulen, wissenschaftliche Forschung in den Bildungsalltag zu integrieren. Unter den ausgezeichneten Schulen befinden sich sieben herausragende Institutionen aus Oberösterreich, die exemplarisch für die innovative Wissenschaftsvermittlung stehen:

VS 2 Bertha von Suttner Schule Linz

Die Jury hob die engagierte Teilnahme der Schule am Sparkling-Science-Projekt "Zirkus des Wissens" hervor sowie die regelmäßigen Besuche von Wissenschaftsbotschaftern. Diese Aktivitäten verdeutlichen die Motivation der Schule, Wissenschaft nachhaltig im Unterricht zu verankern. Die Jury empfahl, die Schulorganisation weiterzuentwickeln und die Wissenschaftsvermittlung weiter auszubauen. Wissenschaftliche Forschungspartner: Johannes Kepler Universität Linz, Zirkus des Wissens Linz.

BRG Schloss Wagrain

Das BRG Schloss Wagrain wurde erneut mit dem Young-Science-Gütesiegel ausgezeichnet. Die Schule fördert aktiv Vorwissenschaftliche Arbeiten (VWAs) in Kooperation mit Forschungspartnern und hat bereits drei Auszeichnungen erhalten. Zudem ist die Schule an mehreren Forschungsprojekten beteiligt, was von kontinuierlichem Engagement zeugt. Wissenschaftliche Forschungspartner: Pädagogische Hochschule Heidelberg, Universität Innsbruck, Universität Salzburg.

BRG Steyr Michaelerplatz

Auch das BRG Steyr wird 2024 erneut ausgezeichnet. Mit sieben Forschungspartnern und vier laufenden Forschungsprojekten zeigt die Schule ein starkes Engagement. Ein unterstützendes Team sorgt dafür, dass Forschungsaktivitäten effektiv in den Unterricht integriert werden. Wissenschaftliche Forschungspartner: Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, CreaMoS – Verein zur Förderung digitaler Bildung und Gesundheit Linz, Dynatrace Linz, Johannes Kepler Universität Linz, Montanuniversität Leoben, Technische Universität Wien, Universität für Weiterbildung Krems.

Kollegium Aloisianum

Das Kollegium Aloisianum wurde für das Sparkling-Science-Projekt "Zirkus des Wissens" ausgezeichnet, bei dem Schülerinnen und Schüler aktiv in den Forschungsprozess eingebunden werden. Die außerschulische Vernetzung wurde von der Jury besonders positiv hervorgehoben. Wissenschaftliche Forschungspartner: Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft Raumberg-Gumpenstein, Johannes Kepler Universität Linz.

PTS Schwanenstadt

Die PTS Schwanenstadt beeindruckte die Jury durch ihr außerordentliches Engagement trotz der Herausforderungen einer einjährigen Schulform. Fast die Hälfte der Schülerinnen und Schüler beteiligt sich an Forschungsprojekten, was bemerkenswert ist.

Die Schule plant zudem neue Projekte, was ihr Potenzial zur Weiterentwicklung unterstreicht. Wissenschaftliche Forschungspartner: Technische Universität Wien, bee produced GmbH Wien, ESA – European Space Agency Paris.

HLBLA St. Florian

Die HLBLA St. Florian überzeugte mit zahlreichen Forschungspartnern, erfolgreich umgesetzten Projekten und spannenden Abschlussarbeiten. Die aktive Unterstützung der Schulleitung bei der Weiterentwicklung der Forschungsaktivitäten wurde besonders hervorgehoben. Wissenschaftliche Forschungspartner: Bienenzentrum Oberösterreich Linz, Climate Change Center Austria Wien, International Institute for Applied Systems Analysis Laxenburg, Technische Universität Graz, Universität für angewandte Kunst Wien, Universität für Bodenkultur Wien, Universität Innsbruck, Universität Wien.

HLW/HLK Freistadt

Die HLW/HLK Freistadt hat sich durch ihre Einbindung von etwa 25 Prozent der Schülerinnen und Schüler in bestehende Forschungsprojekte und ihre klar definierten Kooperationen als Forschungspartnerschule etabliert. Zwei neue Projekte sind bereits in Planung. Wissenschaftliche Forschungspartner: Fachhochschule Oberösterreich Hagenberg, Johannes Kepler Universität Linz , Meeresschule Pula, Österreichische Mykologische Gesellschaft der Universität Wien.

Wertvolle Zusammenarbeit

Die Verleihung des Young-Science-Gütesiegels unterstreicht die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Schulen und wissenschaftlichen Einrichtungen und fördert die nachhaltige Integration von Wissenschaft in den Bildungsalltag.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper