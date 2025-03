Ein Semester in Helsinki: „Das Studentenleben ist bunt und lebhaft“

Dort, wo die Sauna das zweite Wohnzimmer und der Winter noch ein richtiger Winter ist, hat sie ein Semester lang studiert: Die JKU-Studentin Elene Kutsia erzählt im Gespräch mit den OÖNachrichten, dass sie den Fokus auf eigenständiges Lernen und Arbeiten als befreiend erlebt hat: „Es ist zwar intensiv, aber man kann sich seine Zeit selbständig einteilen.“ Eigentlich wollte die 24-Jährige in die Wärme, nach Spanien. Dann habe sie vom fortschrittlichen Hochschulsystem in Skandinavien erfahren, und die Entscheidung fiel auf den Norden. Das vergangene Wintersemester hat die Master-Studentin für Computer Science an der JKU an der Universität Helsinki verbracht.

Weniger Klausuren, weniger Stress

Das finnische Studienjahr ist in vier Perioden unterteilt. Pro Semester gibt es zwei solche Perioden, in denen man gewöhnlich nur einen Kurs absolviert. Dieser bringt dafür etwa sieben ECTS. Zum Vergleich: Für einen Kurs in Österreich erhalten Studierende im Normalfall drei bis fünf ECTS. Diese messen den Studienfortschritt, für einen Bachelor-Abschluss sind 180 ECTS notwendig. Durch die Perioden würden die Lehrveranstaltungen nicht nur besser übers Semester verteilt, „es ist auch wesentlich stressfreier. So hat man nicht alle Prüfungen geballt am Ende. In Österreich fand ich das immer herausfordernd“, sagt Kutsia.

Vertrauen und Eigenverantwortung

Dazu kommt, dass die Note nicht allein von der Prüfung abhänge: „Während des Semesters gibt es Projekte oder Hausübungen. Und wenn doch mal eine Klausur zu schreiben ist, fällt die nicht so schwer ins Gewicht.“ Benotet wird in Finnland übrigens von 0 bis 5, wobei 5 die beste Note ist. Viele Lehrveranstaltungen werden auch einfach mit „Bestanden“ oder „Nicht Bestanden“ abgeschlossen. Der Großteil der Prüfungen sind sogenannte „Take-home exams“. Das sind Klausuren, die man innerhalb einer Woche zuhause erledigen kann. Ob da nicht geschummelt werde? „In Finnland wird viel auf Vertrauen und Eigenverantwortung gesetzt“, sagt die 24-Jährige. „Nach dem Motto: Wenn du schummelst und später am Arbeitsmarkt nichts kannst, ist das deine Sache.“ Gleiches gilt für die Nutzung des Online-Angebots der Universität. Fast alle Lehrveranstaltungen würden sowohl in Präsenz als auch virtuell abgehalten.

Fokus: Mentale Gesundheit

Einen großen Stellenwert an der Universität Helsinki hätten auch Tutorien. „Diese Zusatzhilfe gibt es für jeden Kurs. Du triffst dich einmal pro Woche mit Doktoranden oder den Professoren selbst“, sagt die Linzerin. Ihre finnischen Komilitonen seien auch anders mit dem Thema psychische Gesundheit umgegangen: „Das Bewusstsein ist dort sehr groß.“ Auch an der JKU gebe es eine psychologische Studienberatung, „aber in Helsinki hatte ich das Gefühl, dass offener darüber gesprochen wird. Ich habe oft mit Finnen geredet, die mir beiläufig erzählt haben, dass sie bei der Campus-Psychologin waren.“ In Newslettern für Studierende werde auch regelmäßig auf entsprechende Angebote und Seminare hingewiesen.

Großes Vereinswesen

„Das Studentenleben in Helsinki ist bunt und lebhaft“, sagt die Studentin. Das liege auch an dem großen Vereins- und Clubangebot: „Es gibt Vereine für alles – von Skifahren über Judo bis hin zu Musikvereinen.“ Kutsia, selbst Saxophon- und Klavierspielerin, war Teil des Universitätsorchesters.

Seit knapp einem Monat ist Kutsia wieder in Österreich. Ob sie dauerhaft in Finnland studieren würde? „Wenn ich finnisch sprechen und mich an die Dunkelheit gewöhnen könnte, dann auf jeden Fall“, sagt sie und lacht.

Mehr zum Thema Campus "Will mit meiner Arbeit etwas zurückgeben" "Will mit meiner Arbeit etwas zurückgeben"

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Elena Muss Elena Muss