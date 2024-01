Schülerinnen und Schüler benoten Ausbildende und Schulen wie auch Praktikumsbetriebe

Bereits das dritte Jahr in Folge führten die Österreichische Hoteliervereinigung und Österreichs Tourismusschulen mit 1200 Tourismusschülerinnen und -schülern die größte Befragung zum Thema Pflichtpraktikum durch und wieder erhielten Schulen, Lehrerinnen und Praktikumsbetriebe gute Noten: "Alle sind in einigen Bereichen besser geworden. Das stachelt unseren Ehrgeiz weiter an. Wir wollen noch besser werden", sehen ÖHV-Generalsekretär Markus Gratzer und der Sprecher der Direktorinnen und Direktoren der österreichischen Schulen für Tourismus, Jürgen Kürner, erste positive Ergebnisse aus zwei Jahren Informationskampagne und Bewusstseinsbildung: "Ein großes Dankeschön an die Schülerinnen und Schüler. Feedback in so großer Zahl wird ernst genommen! Das ist so mächtig wie Online-Bewertungen. Wer als Arbeitgeber attraktiv sein will, orientiert sich daran!"

Erneut sehr gute Noten für die Praktikumsbetriebe

Die Praktikumsbetriebe bekamen Durchschnittsnoten von 1,6 bis 1,9 auf der Schulnotenskala. Besonders geschätzt werden im Praktikum der direkte Kontakt und Umgang mit Kolleginnen und Kollegen und Gästen wie auch der abwechslungsreiche Arbeitsalltag. "Das Um und Auf ist, dass die Schülerinnen und Schüler gut aufgenommen werden und sich weiterentwickeln können. Das entscheidet, ob jemand in der Branche bleibt", so Gratzer.

Auf dem Niveau kann man aufbauen, die ÖHV macht das mit ihrer Initiative "Young Talents". Engagierte Talente sollen in die besten Ausbildungsbetriebe vermittelt werden: "Nur gute Arbeitsbedingungen halten die jungen Leute in der Branche. Also schicken wir sie in Top-Betriebe und arbeiten konstant daran, alles noch weiter zu verbessern."

Vorbereitung verbessert

Auch die Lehrer und die Schulen bekamen gute Noten. Besonders freut Kürner, dass die Vorbereitung auf das Praktikum verbessert wurde. Die durchschnittliche Benotung stieg von 2,3 in den beiden Vorjahren auf 2,1: "Das ist so wichtig, das merken wir Lehrerinnen und Lehrer, das merken die Betriebe und natürlich am meisten die Schülerinnen und Schüler selbst! Wer weiß, was ihn erwartet, holt das Maximum heraus!" In den kommenden Jahren will Kürner die Betreuung der Schüler durch die Lehrer in den Sommermonaten noch intensivieren: "Der Wunsch kommt von den Schülerinnen und Schülern, an der Umsetzung arbeiten wir gerade mit dem Bildungsministerium!" Die ÖHV informiert Schüler auf ihrer Website (www.oehv.at) unter "Alles rund um dein Praktikum".

Top-Priorität: Wertschätzung

Vom zukünftigen Arbeitsumfeld wünschen sich Jugendliche vor allem Wertschätzung. "Das beginnt beim respektvollen Umgang miteinander, erstreckt sich über geregelte Dienstzeiten und geht bis hin zur fairen Entlohnung", fasst Gratzer die Aussagen der Schüler zusammen. Bessere Noten vergaben die Schüler für das Einhalten der vereinbarten Dienstzeiten und Know-how-Transfer, nach wie vor Aufholbedarf stellen sie bei Unterkünften und der Beteiligung am Trinkgeld fest. "Wer das nicht erkennt, macht keine Werbung für sich. Denn 1200 Schülerinnen und Schüler haben das in unserem Fragebogen angegeben und jeder Einzelne erzählt das seinen Klassenkolleginnen und -kollegen und nennt den Betrieb", hält Gratzer fest. Die ÖHV daran werde die besten Ausbilder weiterentwickeln und auch vor den Vorhang holen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper