Neuer Ratgeber für Bildungs- und Berufsorientierung

Gefragte Studienrichtungen, unbekannte Berufsbilder, interessierte Arbeitgeber – diese und weitere Informationen bietet die jährliche Maturanten-Kampagne von career Ins-titut & Verlag allen Schülern österreichischer AHS- und BHS-Abschlussklassen. Die Verteilung des kostenlosen Maturanten-Guide – das traditionelle Herzstück des Projekts – ist in vollem Gange. Im Schuljahr 2021/22 ergänzen Informationen zu gefragten Berufsausbildungen wie die Lehre nach der Matura, das Duale Studium oder spezifische Karrierewege im Sicherheitsbereich das Portfolio. Ein weiterer Fokus liegt heuer auf Bildungs- und Berufswegen im Public Sector.

Keine Angst vor der Matura

Im Guide sowie auf dem Karriere-Blog unter maturaguide.schuelerunion.at erhalten Schüler außerdem Tipps von Vorjahresmaturanten und können Kollegen auf dem Weg zur Reifeprüfung 2022 begleiten. "Holt euch Erfahrungsberichte aus den letzten Jahren und erstellt einen Plan. Das bietet Sicherheit, auch wenn die Schulen wieder auf Distance Learning umsteigen", rät etwa Elisabeth aus Salzburg ihren Nachfolgern.

Berufsorientierung

Um auch einen persönlichen Austausch in den Zeiten des Social Distancing zu ermöglichen, ruft career Institut & Verlag die digitale Eventreihe "Future Check" ins Leben. In öffentlichen Videocalls stehen Experten, wie etwa HR-Verantwortliche oder Schülervertreter, den Jugendlichen für ihre Fragen Rede und Antwort.

Die Maturanten-Kampagne

Der Maturanten-Guide des carreer Institut & Verlag erscheint jährlich in einer Gesamtauflage von 50.000 Stück, die kostenlos und direkt von den Schüler- und Bildungsberatern an die Maturierenden verteilt wird. Dem Projekt liegt das Anliegen zugrunde, Jugendliche rechtzeitig über Arbeitsmarktbedingungen, Fachkräftebedarf und Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren. Als neuer Partner-Herausge- ber unterstützt die Schülerunion Österreich diese Intention, Bun- desobfrau Carina Reithmaier bestätigt: "In Zeiten der Ungewiss- heit am österreichischen Arbeitsmarkt – verstärkt durch die Corona-Pandemie – ist es wichtiger denn je, dass jede Schülerin und jeder Schüler nach dem Abschluss der schulischen Laufbahn weiß, was man von der beruflichen Zukunft zu erwarten hat."

Online

Im Schuljahr 2021/22 wurde die Kampagne um digitale Informationskanäle ausgeweitet. Alle Inhalte sind online als E-Book des Maturanten-Guide und im Karriere-Blog verfügbar. Interaktive Events, wie die Future Checks oder ein jährliches Fachforum, sowie regelmäßige Stimmungserhebungen und Newsletter runden die Kampagne ab. Infos unter: www.career.gmbh