Zeit für Veränderung: Berufliche Neuorientierung leicht gemacht

Für eine berufliche Neuorientierung kann es zahlreiche Gründe geben: Ein Job, der keine Erfüllung mehr bietet, der Wunsch nach mehr Flexibilität oder eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Auch externe Umstände wie Unternehmensumstrukturierungen oder wirtschaftliche Veränderungen spielen eine Rolle. Digitalisierung und Automatisierung sind nur zwei Faktoren, die aktuell den Arbeitsmarkt nachhaltig verändern. Berufsbilder, die gestern noch gefragt waren, sind heute weniger relevant, während neue Chancen in Bereichen wie IT, Nachhaltigkeit und Gesundheit entstehen. Für viele Menschen bedeutet das, alte Karrierewege zu überdenken und neue Horizonte zu erschließen. Lebenslanges Lernen ist hier der Schlüssel, um mit den Anforderungen des modernen Arbeitsmarktes Schritt zu halten.

Karrierebegleiter auch auf neuen Wegen

Hier setzt das WIFI Oberösterreich an, das wie kein anderes Bildungsinstitut für praxisorientiertes Fachwissen am Puls der Zeit steht. Egal, ob sich jemand in seinem Fachbereich spezialisieren will oder einen kompletten Neustart wagen möchte – das mehr als 10.000 Kurse, Seminare und Lehrgänge umfassende Angebot des WIFI OÖ bietet für jede Situation die passende Lösung. Das WIFI OÖ punktet mit praxisnahen Kursen, die von Expertinnen und Experten aus der Wirtschaft geleitet werden, und mit über 80 modern ausgestatteten Werkstätten. Vom berufsbegleitenden Lehrgang über E-Learning bis hin zu kurzen Seminaren und Impulsvorträgen – die Flexibilität des Angebots macht es einfach, Lernen in den Alltag zu integrieren.

Ein besonderes Highlight ist die kostenlose Bildungsberatung am WIFI OÖ, die eine konkrete Orientierung ermöglicht. Die ausgebildeten Bildungsberaterinnen und Bildungsberater nehmen sich Zeit und helfen Interessierten dabei, Ziele zu definieren, Potenziale zu erkennen und maßgeschneiderte Weiterbildungsmöglichkeiten zu finden. Dieser Service richtet sich nicht nur an Berufstätige, sondern auch an Menschen, die sich nach einer beruflichen Pause oder familiären Verpflichtungen wieder in den Arbeitsmarkt integrieren möchten.

Berufliche Neuorientierung ist eine Chance, die eigene Zukunft aktiv zu gestalten. Das WIFI OÖ begleitet Menschen auf diesem Weg – mit Know-how, Erfahrung und einem umfassenden Angebot am Puls der Zeit.

