Wir nehmen unsere Zukunft gerne selbst in die Hand. Sie Ihre auch?

Wir sind dabei auf der Suche nach Kolleginnen und Kollegen in unterschiedlichen Fachbereichen – ein Blick auf unseren Online-Stellenmarkt lohnt sich für Lehrlinge, Berufs- und QuereinsteigerInnen sowie ExpertInnen und Führungskräfte.

Wir legen großen Wert auf persönliche und fachliche Weiterentwicklung und sind durch unsere wirtschaftliche Stabilität und unser nachhaltiges Unternehmenswachstum ein sicherer Arbeitgeber in einem internationalen Umfeld und in einer zukunftsträchtigen Branche.

Unter www.gbo.com/karriere finden Sie jederzeit unsere aktuellen Stellenangebote – seien Sie neugierig und bewerben Sie sich jetzt!

Wer wir sind

Mit mehr als 2.300 Mitarbeitenden an 28 Standorten in 20 Ländern zählen wir zu den weltweit führenden Unternehmen in der Medizintechnik. Wir haben uns der Gesundheit und Life Science verschrieben und arbeiten dabei in einem zukunftsorientierten und globalen Umfeld. Außerdem schätzen wir Individualität, Stabilität, Sinnhaftigkeit und Exzellenz. Denn diese Eigenschaften machen uns stark. Bei uns arbeiten Menschen, die über sich selbst lachen können und stolz darauf sind, mit ihrer Arbeit etwas Sinnvolles zu bewegen.

Wir haben Zukunft im Blut!