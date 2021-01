Lehre bei TGW  spannende, zukunftssichere Jobs

TGW plant, realisiert und serviciert hochautomatisierte Logistikzentren auf der ganzen Welt – von der Mechatronik über Robotik bis hin zu Steuerung und Software. Mit einem Umsatz von 835 Millionen Euro und mehr als 3.700 Mitarbeitern zählt TGW zu den führenden Playern seiner Branche.

Zukunftssichere Ausbildung

Seit mehr als 50 Jahren setzt TGW auf eine praxisnahe Ausbildung in einem wertschätzenden Umfeld. Aktuell absolvieren 166 junge Menschen ihre Lehre bei TGW in Marchtrenk bzw. Wels. Und das in acht Lehrberufen – von Applikationsentwicklung über Elektrotechnik und Mechatronik bis zur Betriebslogistik.

Outdoor-Workshop

Am Beginn der Lehre steht ein 2-tägiger Outdoor-Workshop, in dem sich Lehrlinge und Ausbilder kennenlernen. Gegenseitiger Respekt und Wertschätzung bilden die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Lehrwerkstätten als Homebase

Die Nachwuchsspezialisten arbeiten im Rotationsprinzip in den Fachabteilungen, lernen verschiedene Aspekte des Berufs kennen und übernehmen erste Verantwortung in Projekten. In der Lehrwerkstatt können sie in einem geschützten Rahmen Erfahrungen sammeln.

Lehre mit Matura

TGW bietet die Möglichkeit der Lehre mit Matura bzw. ein großes Weiterbildungs-Angebot, vom Sprachkurs bis zur Persönlichkeitsentwicklung. Attraktive Leistungsprämien sind ein weiterer Anreiz für gute Performance, Fitnessstudios und Mitarbeiter-Restaurants runden das Angebot ab.

Verlässlicher Arbeitgeber

Als Stiftungsunternehmen ist TGW ein stabiler Arbeitgeber. Zwei Drittel des Gewinns bleiben im Unternehmen und werden investiert – in die Mitarbeiter, eine moderne Arbeitsumgebung sowie Forschung&Entwicklung.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich für das kommende Ausbildungsjahr (Start: September 2021): www.tgw-group.com/lehre