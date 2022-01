Lehre bei KLIPP is NICE!

Seit über 30 Jahren ein österreichisches Familienunternehmen:

- 185 Salons

- 1400 Mitarbeiter*innen

- 1,6 Millionen zufriedene Kunden jährlich



Bei KLIPP zu arbeiten bedeutet, beim größten und erfolgreichsten Friseurdienstleister Österreichs zu arbeiten. KLIPP is NICE, weil wir so spontan sind wie unsere Kunden und ohne Termin ein cooles Friseurerlebnis ermöglichen.



We are family!

Unter diesem Motto erwartet euch ein toller Arbeitsplatz in einem österreichischen Familienunternehmen mit einer angenehmen, familiären Arbeitsatmosphäre und einer Menge Extras…

Bei uns heißt es Hands-On. In unserem abwechslungsreichen Ausbildungsprogramm besteht dein Alltag nicht nur aus Putzen und Zusehen, sondern auch darin, das Erlernte direkt im Salon umzusetzen. Du lernst alles, um deine Ideen ehest möglich zu verwirklichen. Dazu zählen Kundenbetreuung und -beratung, Haarpflege, Augenstyling, Haare schneiden, mit Haarfarben Kunden zu begeistern und neue Frisuren zu kreieren.

Aus- und Weiterbildung werden bei KLIPP großgeschrieben. An Schulungen durch die eigene KLIPP Akademie und mit externen Spezialisten könnt ihr kostenlos und im Rahmen der Arbeitszeit teilnehmen.



Topequipment - bei KLIPP arbeitet ihr mit den trendigsten und angesagtesten Produkten am Markt, aktuell u.a. mit Olaplex, K18 und Dyson.



Leistung zahlt sich aus, denn bei KLIPP profitiert ihr durch zusätzliche Prämiensysteme, wie Team- und Verkaufsprämien.

Deine Skills sind Leidenschaft für Mode, Styling und Trends, Form- und Farbgefühl, handwerkliches Geschick sowie Engagement und Einfühlungsvermögen und Spaß an der Arbeit.

Klingt doch NICE, oder?