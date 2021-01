Lehre bei EREMA  Berufsausbildung in einer Branche mit Zukunft!

Sinnstiftend und zukunftsträchtig

Lösungen für den Umgang mit Kunststoffabfällen zu finden ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit, denn in vielen Bereichen, wie z.b. in der Medizintechnik, kann nicht auf diesen vielseitigen Werkstoff verzichtet werden. Kunststoffrecycling ist daher ein Zukunftsthema! Egal in welchem Bereich du bei uns einsteigst, bei EREMA hilfst du aktiv mit, umweltgerechte Lösungen für Kunststoffabfälle zu entwickeln und zu realisieren - als Lehrling, aber gerne auch als Fachkraft nach deinem Lehrabschluss! Denn ob als Techniker/-in, im Verkauf oder in der Verwaltung, wir alle folgen der Mission: Another life for plastic. Because we care!

Wir bieten im Ausbildungsjahr 2021/22 folgende Lehrstellen:

Bürokaufmann/-frau

Betriebslogistikkaufmann/-frau

Metallbearbeitungstechniker/-in

Elektrotechniker/-in

Dich erwarten eine fundierte und spannende Ausbildung in einer neuen Lehrwerkstätte sowie Aufstiegschancen in einem innovativen Familienbetrieb, der in der Branche als weltweit führender Recyclingmaschinen-Hersteller gilt.

Auch wenn du von einer weiterführenden Schule in eine Lehre oder Lehre mit Matura wechseln möchtest, bist Du bei uns herzlich willkommen. Informiere Dich auf der EREMA-Website “: https://www.erema.com/de/lehre_bei_erema/ und schicke Deine Unterlagen an job@erema.at!

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!