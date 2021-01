Berufe mit Zukunft  Werde SINNSTIFTER

In Oberösterreich gibt es eine Vielzahl an Einrichtungen der Altenarbeit, in denen Teams aus unterschiedlichen Berufsgruppen zusammenarbeiten und sich mit viel Einsatz dem Lebensalltag älterer Menschen widmen. Hinter Berufen in der Altenarbeit steckt ein hoher Grad an Fachwissen und eine fundierte Ausbildung. Die Tätigkeit in diesem Bereich ist geprägt von Vielfalt, Abwechslung und nicht zuletzt von Verantwortung.



Unter dem Motto „Werde Sinnstifter“ laden wir dich ein, Teil eines dieser Teams zu werden und mit sinnstiftenden Tätigkeiten professionell und verständnisvoll am Leben der älteren Generation mitzuwirken.

Direkt nach der Pflichtschule kannst du in die „Junge Pflege“ einsteigen. Bild: SoNe

Ausbildung „Junge Pflege“



Die dreijährige Ausbildung „Junge Pflege“ bietet jungen Menschen ab 16 Jahren einen altersgerechten Einstieg. Im ersten Jahr erhältst du erste Einblicke in den Aufgabenbereich der Altenbetreuung, bevor die eigentliche Ausbildung zum Fach-Sozialbetreuer/in Altenarbeit beginnt.



Viele absolvieren im Vorfeld im Alten- und Pflegeheim ein Schnupperpraktikum und fühlen sich dann in ihrem Berufswunsch bestätigt.



Informationen zu allen sinnstiftenden Ausbildungen erhältst du unter:

www.sinnstifter.at