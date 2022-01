Erfreulicher Anstieg bei Meisterprüfungen

Gegenüber dem Jahr 2020 konnte bei den ausgestellten Meister- und Befähigungsprüfungszeugnisse ein Plus von 28,5 Prozent, gegenüber dem Vorkrisenjahr 2019 ist das ein Anstieg von 25,1 Prozent, verzeichnet werden. "Eine Lehrausbildung ist die Basis, die Meisterprüfung oder Befähigungsprüfung ist die Kür. Beides ist nicht nur wertbeständig, sondern wirft auf lange Sicht auch hohe Rendite ab. Dass es auch 2021 einen Anstieg gegeben hat, ist eine sehr erfreuliche Entwicklung, zumal dieses Jahr ein weiteres schwieriges Jahr im Lehrbereich war", resümiert Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck.

Qualifikation durch Titel

2021 wurden insgesamt 5596 Meister- und Befähigungsprüfungszeugnisse ausgestellt, davon 3565 Befähigungs- und 2031 Meisterprüfungszeugnisse. Das ist ein Anstieg von 28,5 Prozent gegenüber dem Jahr 2020 und mit 25,1 Prozent sogar mehr als gegenüber dem Vorkrisenjahr 2019. Der Meistertitel ist im Handwerk die höchste Qualifikationsform und damit der wichtigste Befähigungsnachweis für die selbständige gewerbliche Berufsausübung in Österreich.

Befähigung

Mit diesem Abschluss sind Handwerker befähigt, einen Betrieb zu führen und Lehrlinge auszubilden. Für eine große Anzahl von weiteren reglementierten Gewerben ist für den Gewerbezugang ebenfalls eine Prüfung (Befähigungsprüfung) vorgesehen.

Hitliste und Zuwächse

Die stärksten Zuwächse bei den Meister- und Befähigungsprüfungen zwischen 2020 und 2021 sind im Burgenland (+75,8 Prozent), in Oberösterreich (+39 Prozent) und in Niederösterreich (+37,3 Prozent) zu verzeichnen. Insgesamt wurden 2021 in 37 reglementierten Gewerben Befähigungsprüfungszeugnisse und in 71 Handwerksgewerben Meisterprüfungszeugnisse ausgestellt. Die Top-5-Branchen bei den Befähigungsprüfungen 2021 sind Versicherungsvermittlung, Gastgewerbe, Beratende Ingenieure, Immobilientreuhänder und Elektrotechnik (absteigend). Die Meisterprüfung wurde am häufigsten im Bereich Fahrzeugtechnik, gefolgt von Metalltechnik für Metall- und Maschinenbau, Tischler, Heizungstechnik und Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigung absolviert.

Aktivitäten

"Nicht nur bei den Lehrberufen modernisieren und gestalten wir regelmäßig neu, auch die Prüfungsordnungen für die Meister- und Befähigungsprüfungen werden laufend erneuert und an die heutige Zeit angepasst", so Wirtschaftsministerin Schramböck. Im September 2018 wurde die Meisterprüfung dem Qualifikationsniveau 6 (= Bachelor-Niveau) des Nationalen (und damit auch Europäischen) Qualifikationsrahmens zugeordnet. Seither wurden 40 Meister- und Befähigungsprüfungsordnungen (25 Meister- und 15 Befähigungsprüfungsordnungen) durch die Fachverbände der Wirtschaftskammer Österreich lernergebnisorientiert neu gestaltet, vom BMDW approbiert und kundgemacht, davon allein 2021 35 neue Prüfungsordnungen (22 Meister- und 13 Befähigungsprüfungen). Ein weiterer wichtiger Schritt zur Aufwertung der Meisterprüfung war die mit der Novellierung der Gewerbeordnung im Jahr 2020 eingeführte Möglichkeit, den Meistertitel auch in öffentlichen Urkunden, vergleichbar einem akademischen Grad, eintragen zu lassen. Auch damit sollen die Qualität und der Stellenwert der Meister für unsere Wirtschaft sichtbar gemacht werden.

Erfolgsmodell wird verlängert

Seit dem Jahr 2020 gibt es vom Land Oberösterreich eine Prämie für alle Landsleute, die eine Meister- und Befähigungsprüfung positiv abschließen. Dieses Zeichen der Anerkennung wird auch künftig fortgesetzt: "Die Meisterinnen und Meister sind als bestens ausgebildete Fachkräfte ein wichtiges Rückgrat für Oberösterreichs Wirtschaft. Daher gibt es vom Land OÖ seit 2020 eine 1000-Euro-Prämie für alle Oberösterreicher, die eine Meister- und Befähigungsprüfung positiv absolvieren. Diese ‚Meisterprämie’ hat sich als Erfolgsmodell erwiesen und wird daher verlängert", betont Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner. "Damit wollen wir als Land OÖ unsere Anerkennung sowohl für die Leistungen der Meisterinnen und Meister als auch für die duale Ausbildung ausdrücken. Die Meisterprämie ist eine klare Aufwertung der Lehre, die unseren Unternehmen die dringend benötigten Fachkräfte bringt. Oberösterreich ist schon jetzt das Lehrlingsland Nr. 1 der Republik. Die Meisterprämie bringt hier noch einen zusätzlichen Impuls", erklärt Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner.