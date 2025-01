Drei Buchstaben, tausend Möglichkeiten

Sie liefern jeden Morgen tagesaktuelle Inhalte an die Frühstückstische der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher: die OÖNachrichten. Bei dem heimischen Leitmedium, das mit sechs Lokalausgaben im gesamten Bundesland verankert ist, handelt es sich um das Vorzeigekind des renommierten Hauses Wimmer Medien.

Altbewährt, aber nicht altbacken

Wer an Traditionsunternehmen in Oberösterreich denkt, dem werden wohl sofort die OÖNachrichten in den Sinn kommen. Kaum zu glauben, wie lange die Geschichte des Hauses schon zurückreicht. Im Jahr 1843 übernahm Josef Wimmer eine kleine Druckerei in der Linzer Herrenstraße mit elf Mitarbeitenden, für das Zeitungsgeschäft entschied er sich 1865. Zu der Zeit war Österreich noch ein Kaiserreich.

Heute, im Jahr 2025, führt in der oberösterreichischen Medienwelt und über die Bundeslandgrenzen hinaus kaum ein Weg an einem Produkt oder einer Dienstleistung im Medienbereich vorbei, das/die nicht in irgendeiner Form den Stempel "Wimmer" trägt. Die Kernkompetenz des Medienhauses ist die Gewinnung und Aufbereitung von Infos und News in jedweder Form und natürlich deren Verbreitung über die verschiedensten Medien: Print, Web, TV, Radio. Die OÖNachrichten gelten als das Premiumprodukt des Wimmer Medienhauses.

Wie im Bienenstock

Die Tätigkeiten bei den OÖNachrichten sind facettenreich und unterschiedlich, überall "wurlt" und brodelt es, werden Ideen gesponnen, Inhalte recherchiert und gestaltet, Kundinnen und Kunden betreut, neue Produkte erarbeitet, Veranstaltungen organisiert. Aktuell erlebt man eine Zeit des Wandels, des Nach-vorne-Schauens und des Weiterdenkens und auch eine Zeit, in der sich zeigt: Die Marke OÖN kann so vieles. Die Printzeitung ist ein Informationsträger, auf den sich Leserinnen und Leser vertrauensvoll und vertieft einlassen. Gleichzeitig sind die OÖN digital stark aufgestellt.

Es ist schier unmöglich, alle Personen, Berufe und Teams aufzuzählen, die sich hinter dem Wimmer Medienhaus bzw. dem Produkt OÖNachrichten verbergen und hier tagtäglich ihr Engagement und ihren Ehrgeiz einsetzen. Eines aber ist gewiss: All jene Menschen sind Rückgrat und Seele der OÖNachrichten und das Ergebnis ihres emsigen Zusammenspiels kommt den Leserinnen und Lesern tagtäglich zugute.

Teil eines großen Ganzen

Die OÖN bieten kreative, hochinteressante Jobs, in denen selbstständig gearbeitet wird. Die Themen- und Aufgabenbereiche sind bunt und kein Tag ist wie der andere. Eines aber ist sicher: Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tauchen in eine ganz besondere Welt ein – die Welt der Wimmer Medien.

