So wie es Felix Gutenbrunner und Raimund Stummer, die Gründer des mittelständischen Mühlviertler Installationsunternehmens EWH Haustechnik, im vergangenen Jahr gemacht haben, werden es künftig viele Firmengründer tun: Sie verkaufen ihre Anteile am Unternehmen und übergeben nicht an Familienmitglieder, sondern an langjährige Mitarbeiter oder überhaupt firmenfremde Käufer.