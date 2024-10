3e-Gruppe

Markus Mitterlehner (47) ist für die Marketingagenden bei der 3e-Gruppe in Wels, einem Verbund von 153 Mitgliedsfirmen in Österreich, zuständig. Der Gmundner war zuletzt für Tiger Coatings in Wels und bei Sport 2000 tätig.

