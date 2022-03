Reinschnuppern bei Reiter in der OÖ Job Week

Mit einer Betriebsführung am 30. März nimmt das Unternehmen an der OÖ Job Week teil. Dann können an der Wurstproduktion interessierte potenzielle Nachwuchskräfte live erleben, wie die Produkte hergestellt werden, wie der Betrieb organisiert ist und welche Berufsbilder es in der Branche gibt. Und wer nach diesem Tag an einem Job bei Reiter interessiert ist, kann im Anschluss gleich ein Probeschnuppern vereinbaren

Gute Ausbildung – der Schlüssel zum Erfolg

Reiter-Geschäftsführer Rudolf Messner zur Motivation des Unternehmens, an der Initiative teilzunehmen: „Wir wollen unseren Betrieb als attraktiven Arbeitgeber präsentieren und den Jugendlichen in der Region interessante Perspektiven bieten. Das ist eine klassische Win-win-Situation für uns wie auch für unser Umfeld, denn eine erfolgreiche Wirtschaftsregion benötigt gut ausgebildete Arbeitskräfte.“

Reiter kann seinen mehr als 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch einiges bieten: sichere und langfristige Arbeitsplätze in einem wirtschaftlich gesunden und erfolgreichen Familienunternehmen sowie eine offene und teamorientierte Arbeitsatmosphäre mit vielen Benefits.

Alles zur OÖ Job Week bei Reiter finden Sie auf www.jobweek.at, der Anmeldeschluss für die Betriebsführung ist zwei Tage vor Veranstaltungsbeginn.

Information zu aktuellen Reiter-Jobangeboten und Benefits gibt es auf www.reiter.at.