Ordnungsdienst Linz - Einsatz für Ordnung und Sauberkeit – Jeden Tag des Jahres

Geleitet von den Prinzipien Freundlichkeit, Kompetenz und Hilfsbereitschaft, sorgen die vereidigten Aufsichtsorgane des OSL für ein harmonisches Miteinander in der Stadt. Ihre Aufgaben umfassen ein breites Spektrum: von der Überwachung der Einhaltung von Anrainerpflichten wie Strauchschnitt und Winterdienst nach der Straßenverkehrsordnung bis hin zum Einsatz bei Sicherheitsdiensten in städtischen Einrichtungen im Bedarfsfall. Ein besonderer Fokus liegt auf der Kontrolle des ruhenden Verkehrs. Mit der Ausstellung von rund 16.000 Organmandaten pro Jahr leisten die Aufsichtsorgane einen signifikanten Beitrag zur Entlastung der Polizeikräfte und zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Linzer Stadtgebiet.

Bild: Ordnungsdienst der Stadt Linz GmbH

Darüber hinaus sind die Teams des OSL in der Innenstadt mit zivilen Kontrollen präsent, um das Bettelunwesen effektiv zu bekämpfen. Monatlich führen diese Einsätze zu etwa 100 Anzeigen wegen Verstößen gegen das oberösterreichische Polizeistrafgesetz, was zu einem merklichen Rückgang der organisierten Bettelei in Linz beigetragen hat.

Innovativ zeigt sich der OSL durch die Einführung eines voll digitalen und mobilen Erfassungs- und Dokumentationssystems, was ihn zum Vorreiter in der digitalen Transformation innerhalb der Unternehmensgruppe der Stadt Linz macht.

Die umfassende Ausbildung der Aufsichtsorgane erfolgt durch den Magistrat der Stadt Linz und der Sicherheitsakademie des Innenministeriums. Sie deckt ein breites Themenspektrum ab – vom Stufenbau der österreichischen Rechtsordnung bis zum allgemeinem Verwaltungsverfahrensrecht. Dabei kommt auch die praktische Ausbildung nicht zu kurz. Unterrichtet wird unter anderem das taktische Verhalten bei Einsätzen und Kontrollen in Rollenspielen mit der Unterstützung von Videoanalysen.

Potentielle Bewerber müssen das 18. Lebensjahr vollendet haben und im Besitz eines Führerscheines der Klasse B und der österreichischen Staatsbürgerschaft sein. Besonderer Wert bei der Personalauswahl wird auf die physische und psychische Belastbarkeit sowie auf diplomatisches Geschick gelegt. Ein einwandfreier Leumund ist in jedem Fall eine Voraussetzung.

Geboten wird ein modernes Arbeitsumfeld, ein großzügiges Aus- und Fortbildungsangebot und eine Entlohnung über dem Branchenschnitt.

Der OSL ist somit ein unverzichtbarer Bestandteil im Dienste der Sicherheit und des Wohlbefindens in Linz. Getragen wird dies von einem hochmotivierten Team, das sich durch Professionalität, Engagement und der Fähigkeit zur Zusammenarbeit auszeichnet.