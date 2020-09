OÖN vergeben 2 Stipendien

Seit mehr als 10 Jahren in Österreich – Das MBA Programm der CLU University California, in Wien, Graz und Linz. Berufsbegleitend, auf Englisch, mit study trip und Graduierung in Kalifornien. Start im März 2021. Jetzt um die Stipendien bewerben!

Die IBSA organisiert nun bereits seit 11 Jahren berufsbegleitend das hochwertige amerikanische MBA Programm der CLU University, California, hier in Graz, Wien und Linz. Gerade erst im März 2020 haben mit 50 Studierenden mehr als je zuvor ihr MBA Programm an der CLU hier in Österreich gestartet und freuen sich bereits auf die Studienreise an den Campus der CLU nach Kalifornien im Mai 2021. Die CLU ist eine traditionsreiche, hochwertige Universität, die im Ranking unter 1.275 US-Colleges den erfreulichen 19. Platz belegt. Erweitern Sie Ihren Horizont und profitieren Sie von internationalen Vortragenden, die vor allem auch ihre umfangreiche Erfahrung aus langjähriger eigener Berufspraxis einbringen.

Inhalte:

15 ausgewählte Module rund um Themen wie Leadership, Management, Strategieentwicklung, international und stark praxisorientiert.

Modalitäten:

Komplett auf Englisch. 15 Monate berufsbegleitend. 7 Module an je einem Wochenende wahlweise in Wien, Graz oder Linz.

Parallel dazu 6 Module im virtual class room. Zum Abschluss im Mai 2022 zwei Wochen in Kalifornien mit 2 Modulen am Campus, Firmenbesuchen, guest speakers und der Graduierungsfeier.

Zulassung:

Hochschuldiplom, Berufserfahrung, Englischkenntnisse.

Start:

März 2021

Abschluss:

Master of Business Administration der

CLU University, California

Information:

www.ibsa.co.at

facebook.com/ibsa.co.at

IBSA, DI Klaus Kersten, MBA

T: 0664/61 99 637, E-Mail: klaus.kersten@ibsa.co.at

Bewerbung:

Senden Sie Ihren Lebenslauf und ein kurzes Motivationsschreiben

(deutsch od. englisch) bis 2.11.2020 an stipendium@nachrichten.at

Die Stipendien werden im Rahmen eines Abend-Events am 17. 11. 2020 vergeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ende der Bewerbungsfrist: 2. November 2020