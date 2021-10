Mit Hütthaler fleischverliebt durchstarten.

Modernes Unternehmen mit Tradition

Ein moderner Betrieb mit einer großen Portion an Tradition – wo gibt es denn so etwas? Ganz einfach: Im Familienunternehmen Hütthaler KG, Schwanenstadt. Der Lebensmittelbetrieb blickt auf eine über 120-jährige Firmengeschichte zurück und seit 2011 fungiert Fleischermeister Dr. Florian Hütthaler in vierter Generation als Geschäftsführer. Gemeinsam mit seinem jungen, innovativen Team ist der Betrieb stets bemüht, immer einen Schritt voraus zu sein.

Das Unternehmen mit Sitz im Hausruckviertel zählt zu den größten Fleisch- und Wurstproduzenten Österreichs und ist mit rund 400 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber im Bezirk Vöcklabruck.

Bekannt ist das Traditionsunternehmen nicht nur für seine hohe Qualität der Produkte, sondern auch als überaus familienfreundlicher Arbeitgeber mit Weitblick.

Beste Fleischqualität aus artgerechter Tierhaltung

Seit Mitte 2014 arbeitet die Familie Hütthaler intensiv an der Entwicklung & Umsetzung der Tierwohl-Marke Hütthalers Hofkultur. Die Vision ist es, Regionalität, Haltungsart & den Umgang mit Nutztieren wieder mehr in den Mittelpunkt zu stellen, um so ihren Qualitätsanspruch auf ein noch höheres Niveau anzuheben. Genau hier setzt die Hofkultur an. Die Familie Hütthaler hat sich als Ziel gesetzt, die Rahmenbedingungen für eine artgerechte Tierhaltung neu zu definieren und ein verantwortungsvolles Zusammenleben von Mensch und Tier zu gewährleisten.

Hütthaler ist nicht nur in Sachen Tierwohl Pionier, sondern auch, wenn es um Mitarbeiterbenefits geht: eine kostengünstige Betriebskantine, Kinderbetreuung in den Ferien, Mitarbeiterwohnungen, Sportkurse oder gar einen eigenen Betriebsmasseur kann man hier in Anspruch nehmen.

