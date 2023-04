LINZ AG – Spannende Jobs mit Zukunft und Verantwortung

3.200 LINZ AG-Fachkräfte arbeiten 365 Tage im Jahr für die Bereitstellung von Gütern für 400.000 Menschen und Betriebe in der Region Linz. Die Kernaufgaben der LINZ AG sind breit gefächert und reichen von der Versorgung mit Energie und Trinkwasser über ein großes öffentliches Mobilitätsangebot inklusive Carsharing bis zur Abwasser- und Abfallentsorgung. Die Aktivitäten des Konzerns sind aber auch in der Telekommunikation zu finden.

Willkommen im Team

Hinter den innovativen Lösungen der LINZ AG steht ein Fachkräfte-Team, das sich den aktuellen spannenden Herausforderungen rund um die Energie- und Mobilitätswende annimmt. Spannende Aufgaben gibt’s in der LINZ AG praktisch überall – viele sind im technischen Bereich angesiedelt. Neben Fachwissen und Engagement ist ein hohes Maß an Kreativität und Flexibilität gefragt. Das Unternehmen punktet mit „Jobs mit Sinn und Verantwortung“, hat darüber hinaus aber noch viel mehr zu bieten: umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten, familienfreundliche Arbeitszeitmodelle, ein eigenes Betriebsrestaurant, Freifahrt mit den Öffis in der Kernzone Linz, betriebliche Altersvorsorge und vieles mehr. Eine Reihe von attraktiven Positionen warten derzeit auf die richtigen Menschen. Alle wichtigen Infos zur Bewerbung sowie zur LINZ AG als Arbeitgeberin sind unter

linzag.at/karriere »

Kontakt LINZ AG

Wiener Straße 151

Postfache 1300

4021 Linz Tel.: +43 732/3400-4000

E-Mail: info@linzag.at

Web: www.linzag.at