KEBA setzt ihr Wachstum fort und sucht 50 neue Mitarbeiter

Ob Automatisierungslösungen für Roboter und Maschinen oder Geldautomaten, Paketstationen, Heizungssteuerungen und Ladestationen für E-Autos – in all diesen Produkten stecken das Knowhow und die Leidenschaft von 1800 KEBAnern.

Technologisch anspruchsvolle Lösungen mitzugestalten und in vielen Branchen zur Weltspitze zu gehören, sind nur einige der Gründe, warum Menschen sich für KEBA als Arbeitgeber entscheiden.

Auch unsere Kultur, geprägt von hoher Eigenverantwortung und agilen Methoden, in der man seine Stärken entfalten kann, sowie der große Zusammenhalt in der Kollegenschaft werden sehr oft genannt, wenn es darum geht, warum man bei KEBA arbeitet.

Ebenso sind Menschen, die gerne in einem internationalen Umfeld arbeiten möchten, bei uns genau richtig. Hauptsitz der KEBA ist in Linz (A) und außerdem sind wir mit 25 Niederlassungen in insgesamt 15 Ländern weltweit vertreten. So mancher Kollege hat auch schon die Chance ergriffen und ist für KEBA ins Ausland gegangen.

Sehr geschätzt wird auch unser umfassendes Onboarding-Programm, das jeden neuen Mitarbeiter optimal bei seinem Einstieg begleitet. Eine Vielzahl an Benefits wie flexible Arbeitszeiten, Home Office-Möglichkeiten, ein breites Aus- und Weiterbildungsangebot sowie die Möglichkeit, seinen Job aktiv mitzugestalten, rundet für viele die Sache ab und macht letztlich aus einem Job beim Automationsexperten KEBA mehr als nur einen Job.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Da KEBAs Geschäftsfelder Industrial Automation, Handover Automation und Energy Automation ihr Wachstum zügig fortsetzen, suchen wir Verstärkung für unsere Teams.

Wer Softwareentwickler, Elektroniker oder Mechatroniker ist oder eine andere Ausbildung mit technischem Hintergrund hat, dem bietet sich bei KEBA eine Vielzahl an Jobmöglichkeiten. Ein Blick auf unsere Karriereseite zahlt sich aus!