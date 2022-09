Gemacht für die Zukunft: Montanuniversität Leoben

Warum habe ich mich für ein Studium an der Montanuni entschieden?

Als ich mich damals für das Bachelorstudium zu Montanmaschinenbau entschieden habe, gab es dafür einige Gründe. Als gebürtiger Grazer und Gymnasiast werde ich außerdem bis heute noch gefragt: „Warum Leoben?"

Der besondere Ruf und die Mundpropaganda haben mich auf Leoben und die Montanuniversität aufmerksam gemacht. Nach einem Jahr auf einer anderen österreichischen Universität habe ich schließlich den Sprung gewagt und bin nach Leoben gezogen, um mich mit diesem technischen Studium zu befassen, mit dem Hintergedanken, ja auch wieder zurückkehren zu können. Aber, ich bin geblieben. Viele der Studienrichtungen an der MUL waren spannend für mich. Da aber der Maschinenbau eine klassische Ingenieursdisziplin darstellt und manchmal aufgrund seiner Vielseitigkeit auch als Königsdisziplin des Ingenieurswesen bezeichnet wird, war für mich der Fall klar. Durch das Wissen über Entwicklung, Konstruktion und Produktion von Maschinen und Anlagen erhält man eine unglaublich breitgefächerte Ausbildung, die einem Türen für jegliche Bereiche und Branchen im späteren Berufsleben öffnet.

Und die facettenreiche Ausbildung hat sich bereits nach dem Bachelor bemerkbar gemacht, als ich ohne Probleme mit dem Masterstudium Industrielle Energietechnik weitermachen konnte. Energietechnik, welches mit dem Maschinenbau eng verbunden ist, beschäftigt sich unter anderem mit Kraftwerken, Dampfmaschinen und Turbinen und war für mich die perfekte Fortsetzung meines Studiums. Daran fasziniert mich vor allem die Herstellung, Verteilung und Speicherung von elektrischem Strom und Energie im Allgemeinen.

Was kann man nach der Ausbildung machen? Also, wo kann man überall arbeiten?

Nach der Montanuni stehen einem viele Türen und Tore offen. Techniker*innen sind mittlerweile schon lange nicht mehr nur in technischen Berufen gefragt. Von der Forschung und Entwicklung, im technischen Projektmanagement, strategischen Management oder Consulting, aber genauso im öffentlichen Sektor ist eine technische Grundausbildung sicher kein Nachteil.

Wie erwähnt, erhält man eine unglaublich breitgefächerte Ausbildung, die einem Türen für jegliche Bereiche und Branchen im späteren Berufsleben öffnet. Die facettenreiche Ausbildung hat Kolleg*innen von mir bereits in Branchen weit weg von der Technik gebracht. Um ein paar Exoten dabei zu nennen: bei der Weltbank in Washington DC, bei PricewaterhouseCoopers International, der BCG oder der Raiffeisenbank International ist alles dabei.

Durch das Studium erlernt und mit dem Abschluss beweist man allem voran analytisches Denken und Durchhaltevermögen, was in nahezu allen Berufen ein Schlüssel zum Erfolg ist. Wem das zu vage ist, der kann bzw. muss schon während dem Studium Erfahrung sammeln, da mindestens vier Monate in der Industrie im Bachelor verpflichtend sind. Somit kann man schon während der ersten Jahre Arbeitserfahrung sammeln, Geld verdienen und seine Karriere von Anfang an strategisch ausrichten.

Wie kann ich an der Montanuniversität Leoben studieren?

Die Montanuni ist eine öffentliche Uni, an der man sich mit einer positiven Matura – ohne Aufnahmeprüfung – einschreiben kann. Dazu muss man sich lediglich online voranmelden und dann vor Beginn des Studiums seine Dokumente (Zeugnisse, etc.) vorlegen.

Wie finde ich eine Wohnung in Leoben? Ist der Wohnungsmarkt heiß umkämpft?

Über die Jahre habe ich in drei verschiedenen Wohnungen in Leoben gewohnt, einmal allein und zwei Mal in der WG. Die Suche nach einer Unterkunft war dabei für mich nie ein Problem. Es gibt eine Vielzahl an Wohnheimen für Studierende, privat geführte WGs, aber auch eine Menge an Garçonnières für Studierende, die lieber allein wohnen möchten.

Leoben ist wahrscheinlich eine der günstigsten Studentenstädte in Österreich und preistechnisch weit hinter den Spitzenreitern Innsbruck, Wien oder Graz. Würde ich nochmal starten, würde ich im ersten Jahr ins Wohnheim gehen und dort so viele Studierende kennen lernen wie möglich. Nach dem ersten Jahr würde ich dann mit den neu gefundenen Freunden eine WG gründen. Alles in allem muss man sich in Leoben zum Glück keine Sorgen machen, ein passendes, leistbares Dach über dem Kopf zu finden.

