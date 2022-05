Flexible Arbeitszeiten & ein krisensicherer Arbeitsplatz

Eine:n Mitarbeiter:in zufriedenzustellen ist heutzutage nicht nur eine Mammutaufgabe, nein, es ist für ein Unternehmen absolut notwendig, um am Markt konkurrenzfähig zu bleiben. Das Gehalt allein ist schon lange nicht das Allerwichtigste. Viel mehr Einfluss auf die Entscheidung für einen Arbeitgeber haben Benefits wie flexible Arbeitszeiten, Homeoffice oder Mitarbeiterangebote wie ein gratis Fitnessstudio. Dessen ist sich die Geschäftsführung von G. KLAMPFER schon lange bewusst. Das mittelständische österreichische Unternehmen aus Leonding bietet seinen Mitarbeiter:innen nicht nur flexible Arbeitszeiten und gratis Obst an, sondern trumpft mit vielen weiteren Mitarbeiter-Benefits auf. Auch der familiäre Umgang und ein krisensicherer Arbeitsplatz spielen hierbei eine wesentliche Rolle.

Wir lassen unsere Lehrlinge für uns sprechen

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Mitarbeiter:innen mit technischem Background gesucht

So wie auch viele andere Unternehmen aus der Gebäudetechnik Branche hat G. KLAMPFER jede Menge offene Stellen im Bereich der Technik. Vor allem in Oberösterreich, wo die Konkurrenz groß ist, sind Mitarbeiter:innen mit technischem Background „heiße“ Ware. „Unser USP sind mit Sicherheit die echten Aufstiegschancen, denn bei uns kann man sich vom Lehrling zum Projektleiter entwickeln.“, so Geschäftsführerin Michaela Klampfer, MBA. Falls auch Sie Teil eines großartigen und innovativen Unternehmens werden wollen und einen technischen Background haben, dann sind Sie hier an der richtigen Adresse. Mehr Informationen unter karriere.klampfer.at/jobs oder unter karriere.klampfer.at