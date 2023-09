Energie AG macht Sinn

Sie suchen eine Arbeitgeberin, die ihre Werte teilt – einen Job mit Sinn. Auf diese Wünsche geht die Energie AG offensiv ein und stellt Themen rund um die Energiewende in den Vordergrund, die aktuell entwickelt werden.

Als Energie- und Dienstleistungskonzern setzt die Energie AG seit mehr als 130 Jahren auf Regionalität und Teamgeist und versorgt ganz Oberösterreich – auch mit Strom. Tag für Tag arbeitet das Team an der Energiewende, um eine nachhaltige Zukunft für uns alle zu gestalten. Dabei wird die menschliche Vielfalt geschätzt: in der Energie AG wird jede Person in ihren Stärken gesehen und gefördert. Wie sonst soll Großes entstehen können?

Zukunft macht Sinn

Wer weiter denkt, soll sich auch weiterbilden können. Mit einer Vielfalt an Aus- und Weiterbildungsangeboten bietet die Energie AG laufend neue Wege, um sich in seinem Wissen und Können optimal zu entfalten.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Weitblick macht Sinn

Wenn es um technische Möglichkeiten geht, ist die Energie AG stets einen Gedanken voraus. Nur so können smarte Lösungen entwickelt werden, die erneuerbare Energie in unser tägliches Leben bringen.

Frischer Wind macht Sinn

Ob Charaktereigenschaften, Projekte oder Tätigkeitsbereiche: Die Energie AG ist der festen Überzeugung, dass Vielfalt anregend wirkt. In ihrem Arbeitsumfeld erlebt das Team vieles, aber eines bestimmt nicht: Stillstand.

Flexibilität macht Sinn

Ein jeder Mensch weiß selbst, wie und wann er am besten arbeitet. Umso wichtiger ist es, das passende Umfeld für großartigen Einsatz zu bieten. Die Energie AG schafft dies mit besonderen Sozialleistungen und Benefits: von flexiblen Arbeitszeiten, über aktive Unterstützung für Familien, bis zur gesundheitlichen Vorsorge. Weil es Sinn macht.

Infobox Werde Teil des Energie AG Teams : mehr erfahren » Direkt Karrieremöglichkeiten im Online Jobportal digitalent entdecken: mehr erfahren »

Kontakt Energie AG Oberösterreich

Böhmerwaldstraße 3

4020 Linz Tel.: 0800 818000

Web: www.energieag.at