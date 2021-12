Ein Personaldienstleister mit Know-how und Begeisterung

teampool ist österreichweit das einzige Unternehmen, welches Zeitarbeit, Personalberatung und Engineering aus einem Haus anbieten kann. Denn im Vergleich zum Mitbewerb, können nicht nur die klassische gewerbliche und kaufmännische Zeitarbeit sowie Direktvermittlungen im Sinne der Personalberatung, sondern auch Ingenieursleistungen in Form eines eigenen Konstruktionsbüros angeboten und somit inhouse abgewickelt werden. Damit bietet teampool ein Rund-um-Paket an Personaldienstleistungen.

16.000 Arbeitsplätze und mehr als 3.000.000 Arbeitsstunden jährlich sprechen für das Know-how des Personaldienstleisters im Zusammenspiel von Kundenanforderungen und Mitarbeiterprofilen. Das breit gefächerte Branchenwissen reicht vom Helfer bis zum Facharbeiter im gewerblichen, kaufmännischen sowie technischen Bereich.

Bei teampool ist man nicht nur Spezialist für Zeitarbeitskräfte, auch in der Personalberatung und im Engineering hat sich das Unternehmen einen Namen gemacht. Dabei geht man stets auf die individuellen Anforderungen der Kunden ein. Denn hier ist man sich bewusst, dass sich jedes Unternehmen in einer unterschiedlichen Entwicklungsphase befindet und v. a. immer auch einen eigenen Charakter und eine eigene Unternehmenskultur hat.

„Uns ist es wichtig, die richtigen Teamplayer und Persönlichkeiten für unsere Kunden und vice versa die richtigen Unternehmen für unsere Kandidaten zu finden. Denn noch wichtiger als Hard Skills, sind oft Soft Skills, die zu einem perfekten Matching führen. Dabei geht es mitunter darum, wie die individuelle Persönlichkeit ins Teamgefüge, zur Unternehmenskultur oder auch Zukunftsvision des Unternehmens passt.“, so Caim Useini, Leiter der Personalberatung bei teampool.

Und genau dafür nimmt man sich gemeinsam mit Kunden und Kandidaten Zeit. Zeit um zu erfahren, wo sich beide Seiten hin entwickeln möchten, welches Umfeld es dafür braucht und welche Werte diesen Weg begleiten.

Mit der teampool engineering gmbh bietet der Konzern seit 2018 auch Engineering-Dienstleistungen. Das Kerngeschäft reicht von der mechanischen Konstruktion über die Produktentwicklung bis hin zur Planung von Vorrichtungen und Betriebsmitteln.

Bei teampool lautet die Devise nicht, nur passendes Personal zu finden auf Unternehmerseite, oder Jobs zu vermitteln auf Mitarbeiterseite. Denn hier ist man davon überzeugt, dass ein wertschätzendes Miteinander das Fundament guter Zusammenarbeit ist – und damit essenziell für gemeinsamen Erfolg!

