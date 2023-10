Digitale Lösungen für den Klimaschutz

ENGEL ist ein führender Anbieter von Spritzgießmaschinen und Automatisierungslösungen für die Kunststoffverarbeitung. Auf den Anlagen stellen ENGEL Kunden Produkte her, die aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken sind, wie Zahnbürsten, Inlineskates oder Autoscheinwerfer. Ergänzend zum klassischen Maschinenbau zeichnet sich der Technologieführer durch eine hohe Affinität zu digitalen Lösungen aus. Sie leisten einen wichtigen Beitrag, um den Energieverbrauch in der kunststoffverarbeitenden Industrie zu senken und die Werkstoffkreisläufe zu schließen.

Digitalisierung als Motor für Nachhaltigkeit

Gemeinsam mit Partnerunternehmen engagiert sich ENGEL aktiv für den Aufbau einer Kreislaufwirtschaft in der Kunststoffindustrie. Das funktioniert nur, wenn Daten entlang der Wertschöpfungskette ausgetauscht werden. So ermöglicht beispielsweise ein digitales, unsichtbares Wasserzeichen auf Verpackungen, das Daten über Material, Hersteller und Verarbeitungsprozess enthält, ein sortenreines, hochwertiges Recycling. Die Erweiterung der Recyclingkapazitäten wird außerdem durch intelligente Assistenzsysteme unterstützt, die die Schwankungen in den Materialeigenschaften von recycelten Kunststoffabfällen, wie sie beispielsweise aus dem gelben Sack stammen, ausgleichen. Dank einer von ENGEL entwickelten Software passt die Spritzgießmaschine kritische Parameter automatisch an, wodurch Produkte mit konstant hoher Qualität entstehen.

Interdisziplinäre Teams und agile Methoden

Das Familienunternehmen sticht besonders dadurch hervor, die gesamte Bandbreite der Digitalisierung aus einer Hand anzubieten – von der einfachen App, über Assistenzsysteme auf den Spritzgießmaschinen bis hin zum umfassenden Manufacturing Execution System (MES). Um die innovativen Lösungen weiter voranzutreiben, hat ENGEL Kernkompetenzen im eigenen Haus aufgebaut. Teams bestehend aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus unterschiedlichsten Fachbereichen, von Produktmanagern über Data Scientists bis zu Chemikern, arbeiten an der Entwicklung neuer Technologien. Agile Entwicklungsmethoden werden mittlerweile flächendeckend angewandt und ermöglichen den Projektteams rasch auf neue Erkenntnisse zu reagieren. In Verbindung mit der kollaborativen, interdisziplinären Zusammenarbeit können so digitale Produkte gezielt für den Markt entwickelt werden.

Oberösterreichische Zusammenarbeit: Einsatz digitaler ENGEL Assistenzsysteme bei Schöfer

