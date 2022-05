Booster für heimischen Arbeitsmarkt

Herausragend in Coronazeiten, dass Hargassner nicht nur durchgehend sichere Arbeitsplätze geboten hat, sondern im ersten Jahr der Pandemie 150 neue Mitarbeiter einstellen konnte. 2021 waren es sogar 226 und im ersten Quartal 2022 schon mehr als 70. Mittlerweile arbeiten mehr als 700 Mitarbeiter am Standort Weng, wo die jährliche Produktionskapazität damit auf 25.000 Kessel gesteigert wurde.

„Wir sind besonders stolz auf unsere mehrfach ausgezeichnete hauseigene Lehrwerkstatt. Wichtige Schlüsselpositionen besetzen wir gerne mit unseren früheren Hargassner-Lehrlingen“, so Geschäftsführer Markus Hargassner. Die Lehre wird abwechslungsreich gestaltet und zusätzlich werden laufend Aus- und Weiterbildungen angeboten. Auch eine Lehre mit Matura ist bei Hargassner seit längerem schon möglich und wird aktiv gefördert.

Hargassner bietet seiner Belegschaft nicht nur die Möglichkeit, in einem innovativen und internationalen Arbeitsumfeld tätig zu sein, sondern das Ganze in einem familiären Arbeitsklima und auf höchstem technologischem Niveau. In vielen Projekten werden die Arbeits- und Ausbildungsplätze laufend optimiert und nach ergonomischen Gesichtspunkten und kurzen Wegen verbessert. Die Mitarbeiter bringen dazu aktiv ihre Ideen ein.



Und auch anderweitig wird mit vielen Maßnahmen auf die Mitarbeiter geschaut. ZB gibt es in einer Tiefgarage unter dem Neubau 200 witterungsgeschützte Mitarbeiterparkplätze oder es wird seit mehr als drei Jahren in den Schulferien eine Kinderbetreuung, gemeinsam mit dem Verein Tagesmütter Innviertel, angeboten. Um nur zwei Beispiele zu nennen.

