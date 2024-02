Bildungsberatung und Bildungsbonus: AK fördert berufliches Weiterkommen

Aus- und Weiterbildung verbessern die beruflichen Chancen, ermöglichen höhere Einkommen, vergrößern das persönliche Netzwerk und bereichern das eigene Leben. Wie sie entsprechende Schritte zu Ihrer beruflichen Weiterentwicklung setzen können und welche Bildungsangebote dafür geeignet sind, das erfahren Sie in der AK-Bildungsberatung. Von den AK-Beraterinnen bekommen Sie auch alle Infos zum Thema Finanzierung: Kurskostenförderungen, Stipendien, Bildungskarenz und Co.

Persönliche Beratung ist in der Linzer AK-Zentrale und in allen AK-Bezirksstellen nach Terminvereinbarung möglich. Alternativ dazu können Ratsuchende das Angebot auch per Videoberatung nutzen, einmal im Monat auch abends. Die telefonische Beratungshotline ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 16 Uhr und am Freitag bis 13:30 Uhr durchgehend erreichbar: 050 6906-1601.

Für Menschen mit beruflichem Neuorientierungswunsch bietet die AK auch Stärkenworkshops mit Einzelcoaching und für AK-Mitglieder auch die kostenlose Potenzialanalyse mit Ergebnishandout und Einzelgespräch im Wert von mehr als 100 Euro.

AK-Mitglieder erhalten zudem 150 Euro Bildungsbonus für ausgewählte Kurse aus dem Programm von BFI, VHS, WIFI und FAB Organos. Die Auswahl ist groß und reicht von EDV/IKT, Sprachen, Persönlichkeitsbildung, Basisausbildungen (inkl. Kran- und Staplerführerschein), Buchhaltung über Weiterbildung in Gesundheits- und Sozialberufen bis hin zum Nachholen eines Lehrabschlusses.

Zusätzlich zum AK-Bildungsbonus erhalten AK-Mitglieder Ermäßigungen (bis zu 25 Prozent) bei Bildungsangeboten im BFI, der VHS und FAB Organos. AK-Förderungen gibt es zudem auch für das Nachholen der Matura an einer höheren Schule für Berufstätige und für den Besuch der Bauhandwerkerschule.

Frau L. hat vergangenes Jahr ihren Berufsabschluss „Koch/Köchin“ am BFI OÖ nachgeholt. Mit Förderungen durch das oö. Bildungskonto und allen AK-Ermäßigungen kostete ihr die gesamte Vorbereitung statt 2.800 Euro letztlich nur 740 Euro.

Mehr zu den Beratungs- und Förderangeboten der AK Oberösterreich und zum Thema Aus- und Weiterbildung für Erwachsene erfahren Sie unter:

