Biegetechnologie made in Austria

TRUMPF Maschinen Austria mit Sitz in Pasching, ist eine von rund 70 Tochtergesellschaften der deutschen TRUMPF Gruppe, die ihren Hauptsitz in Ditzingen bei Stuttgart hat. Die Firma gehört zu den weltweit größten Anbietern von Werkzeugmaschinen und ist im Bereich der Lasersysteme Technologie- und Weltmarktführer.

Am Standort in Pasching ist das Kompetenzzentrum für Biegetechnologie beheimatet. Hier werden sowohl die Biegemaschinen und Biegezellen als auch die passenden, lasergehärteten Biegewerkzeuge entwickelt und produziert. Auch Sonderwerkzeuge für individuelle Kundenlösungen werden am Standort konstruiert und angefertigt. Egal ob komplexe Bauteile oder einfache Kantungen, mit den Biegemaschinen von TRUMPF können Blechteile in jedem Format präzise und wirtschaftlich gebogen werden. Das Produktportfolio reicht von der kompakten Highspeed-Maschine bis zur automatisierten Biegezelle.



Zusätzlich übernimmt TRUMPF Maschinen Austria in Österreich den Kundendienst und Vertrieb für die gesamte Produktpalette in den Bereichen Werkzeugmaschinen, Lasertechnik, Elektrowerkzeuge und Elektronik und unterstützt seine Kunden mit einem umfassenden Serviceangebot, das den gesamten Lebenszyklus der TRUMPF Produkte umfasst.