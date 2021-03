Zukunftsfit in der IT

Für viele Unternehmen und Arbeitnehmer brach mit Corona eine neue Zeitrechnung an: Sie wurden von heute auf morgen in eine neue, digitale Welt katapultiert.

Die Corona-Krise führte uns die Bedeutung digitaler Technologien für Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft sehr klar vor Augen. Denn die IT war es, die sozusagen "den Laden am Laufen" hielt. Ohne IT-Spezialisten wären weder Homeoffice noch Homeschooling möglich.

Cyber-Security-Expert

Die neuen Formen von Bildung und Arbeit öffnen jedoch auch Tür und Tor für Angriffe im Netz. Im Kurs zum Cyber-Security-Expert schlüpfen die Teilnehmer abwechselnd in die Rolle des Angreifers und des Unternehmens und erleben so hautnah Angriffsszenarien, die Analyse von Schwachstellen und sinnvolle Abwehrmechanismen.

Das gewonnene Wissen bildet eine fundierte Entscheidungsgrundlage, um Risiken zu bewerten und die technischen und organisatorischen Maßnahmen danach auszurichten.

IT-System-Administrator

Die Ausbildung zum IT-System-Administrator ist die ideale Fortsetzung, wenn bereits der Kurs zum Netzwerk-Administrator absolviert wurde. Sie stellt aber auch eine perfekte Fachausbildung für Administratoren mit praktischer Erfahrung im täglichen Betrieb eines Netzwerks dar.

Der Kurs bildet als einer der wenigen nicht nur in Teilbereichen, sondern in der ganzen Bandbreite der Aufgaben eines System-Administrators aus. Er umfasst das grundlegende Erstellen und Verwalten von Firmennetzwerken von kleineren bis hin zu sehr großen Umgebungen und befähigt, den Einsatz von Netzwerkressourcen optimal zu planen und zu warten.

Software-Entwickler

Vor allem Software-Entwickler werden zurzeit in vielen Unternehmen dringend benötigt. Demnächst starten am WIFI wieder Lehrgänge in Software-Entwicklung und Programmierung. Die Wahl der Programmiersprache hängt dabei vom Einsatzgebiet sowie von den persönlichen Vorlieben des Entwicklers ab.

Mit Kenntnissen in PHP und MySQL steht den Absolventen des Kurses der Bereich der Web-Programmierung jedenfalls weit offen!

Weitere Informationen finden Sie unter wifi.at/ooe.