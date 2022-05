Am Montag, 16. Mai, ist Oliver Schneider ab 18.30 Uhr bei derimzu Gast: Er spricht zum Thema "– Wie Sie in der Zukunft Risiken, Krisen und Unsicherheiten am besten meistern".gibt es online auf wirtschaftsakademie.nachrichten.at, per Mail an wirtschaftsakademie@nachrichten.at oder telefonisch unter 0732 7805 800.