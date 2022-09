"Wir wissen, zu welchen Bedingungen die Kleidung hergestellt wurde"

LINZ. Etwas mehr Geld in die Hand nehmen und in "etwas Ordentliches" investieren - das Kleidungsstück dann aber länger behalten und tragen: Das ist das Motto von Janna Meta Binder, Geschäftsführerin von Xiling. In dem Geschäft in der Linzer Rainerstraße gibt es ausschließlich Kleidung zu kaufen, die zu fairen Bedingungen und mit nachhaltigen Materialien produziert wurde. Binder springt damit nicht auf einen Trend auf: Xiling gibt es bereits seit 1983: Gegründet wurde das Geschäft von Mutter und Großmutter der jetzigen Eigentümerin. "Es war die Zeit, in der erstmals in großem Stil Kunstfasern zu Kleidung verarbeitet wurden", sagt Binder: Ihre Vorfahrinnen hätten hier bewusst einen anderen Weg gehen wollen.

Bei Xiling gibt es Oberbekleidung für Frauen und Männer, außerdem Unterwäsche und Sportbekleidung. Der Fokus liegt auf Kleidung mit holzbasierten Fasern, Bio-Baumwolle und Hanf: Da die Pflanze einen starken Eigengeruch hat, ist sie uninteressant für Insekten, weshalb kaum Pestizide zum Einsatz kommen.

Mit den Herstellern werde zum Teil seit Jahrzehnten zusammen gearbeitet: "Wir wissen, mit welchen Materialien und zu welchen Bedingungen die Ware hergestellt wurde, oder können im Fall der Fälle immer nachfragen", sagt Binder, die Marketing und E-Business an der FH in Steyr studiert und ein paar Jahre in Berlin gelebt hat: Dass sie irgendwann nach Linz zurück wolle, sei aber immer klar gewesen. Vor zwei Jahren hat die heute 34-Jährige Xiling übernommen, als die Geschäfte in der Coronapandemie wochenlang geschlossen halten mussten, wurde ein Onlineshop eingerichtet.

Nachhaltig produzierte Kleidung hat immer noch oft das Image, unförmig, wenig attraktiv und teuer zu sein. Auch gegen diese Vorurteile will Janna Binder ankämpfen. Die Stücke seien kleidsam, der Tragekomfort höher: "Die Kosten für T-Shirts beginnen bei 18 Euro." Weniger sei beim Kleiderkauf oft mehr: Konsumenten sollten sich eine Basis von 20 bis 30 Teilen mit hoher Qualität aufbauen - von der gut sitzenden Jeans über die Stoffhose bis hin zu Blusen und T-Shirts. Auf bewusst gekaufte Stücke achte man mehr und trage sie länger.

Fair produzierter Ware sei eine Nische, das Bewusstsein steige aber - was Binder zum Anlass genommen hat, in Zeiten des florierenden Onlinehandels ein zweites Geschäft zu eröffnen: Im "Haus der Nachhaltigkeit" in der Rainerstraße in Ried/Innkreis ist sie seit einem Jahr eingemietet. Sechs Mitarbeiter sind beschäftigt. Der ungewöhnliche Name geht laut Binder auf eine chinesische Kaiserin zurück: Der Legende nach soll sie auf der Flucht auf einen Baum geklettert sein - und dort die Seidenraupe entdeckt haben.