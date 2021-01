Wie wir unsere "Rollen" souverän meistern

"Das ganze Leben ist eine Bühne" und Kommunikationsexperte Häseli weiß genau, wie wir unseren "Auftritt" perfekt hinbekommen. Bild:

Wir alle wollen authentisch sein und doch haben wir in unserem Leben verschiedene Rollen auszufüllen: Ehepartner, Freund, Kollege, Mitarbeiter, Führungskraft und viele mehr. Wie können wir diese vielen verschiedenen Rollen souverän meistern und vor allem: Wer sind wir – nicht selten sogar zeitgleich?

Antworten darauf soll das neue Buch "Glaubwürdig – von Schauspielern fürs Leben lernen" von Stefan Häseli liefern. Anschaulich bringt der Autor darin Psychologie, Alltagskommunikation und Erfahrungen aus dem Schauspiel zusammen. Herausgekommen sind erfrischend neue Denkansätze.

Den Umgang mit Erwartungen gestalten

Der Kommunikationsexperte und ausgebildete Schauspieler Häseli illustriert in seinem Werk, wie wir unsere Selbstwirksamkeit kritisch hinterfragen, glaubwürdig und authentisch rüberkommen und unsere Rollen und den Umgang mit Erwartungen besser gestalten können.

Glaubwürdigkeit, so der Autor, geht über Selbstreflexion. Wer wahrgenommen werden will, muss Haltung zeigen und die Menschen auch über längere Episoden fesseln, denn: "Das ganze Leben ist eine Bühne, das wusste schon Shakespeare." Häseli zeigt auf, was wir von der Arbeit am eigenen Ich lernen und uns dabei von Schauspielern abschauen können – mit dem Ziel, anderen eben nicht etwas vorzuspielen, sondern unmittelbar und unverblümt zu kommunizieren. In seinem Buch kombiniert er gleich mehrere Aspekte: die Grundlagen der Alltagskommunikation, der Selbstwirksamkeit und der Führung und das Wissen aus dem Schauspiel.

Führung und Selbststeuerung

Die klaren Bezüge von Schauspielarbeit und Geschäftsalltag zeigen auf, was tatsächlich für neue Denkansätze in der Zusammenarbeit und der Führung möglich sind. Diese Inhalte können auch erfahrenen Vorgesetzten helfen, sich in Selbstreflexion zu üben und eine noch bessere, einfühlsamere und klarere Führungskraft vor allem in der Interaktion mit den Mitarbeitenden, aber auch mit Kunden und Geschäftspartnern zu sein.

"Glaubwürdig" richtet sich an alle, die die eigene Auftrittskompetenz hinterfragen. Wer effektiver auf die Herausforderungen als Führungskraft, Mitarbeiter oder Fachspezialist reagieren oder den besseren Umgang mit Kollegen und Geschäftspartnern erlernen will, wird hier fündig. Der Autor Stefan Häseli ist "Business-Kabarettist". Das, was er seinen Zuhörern bzw. Lesern erzählt, ist keineswegs erfunden – es ist der alltägliche Wahnsinn, das wahre Leben in den Chefetagen sozusagen.

Der Goldpreisträger des Internationalen Deutschen Trainingspreises macht auf eine intelligent-unterhaltsame Weise den Büroalltag zu einer farbigen Grauzone.

Stefan Häseli

Glaubwürdig

Von Schauspielern

fürs Leben lernen

BusinessVillage 2020

ISBN: 978-3-86980-557-3