Für viele Europäer ist der Begriff "Industrie 4.0" immer noch weit weg: Doch wer dies glaubt, der irrt, sagt Anastassia Lauterbach. China investiere in den kommenden Jahren ein Vielfaches des europäischen Budgets in künstliche Intelligenz (KI). Aber ist der Zug für Europa bereits abgefahren? Und was kann ein Unternehmen tun, das von Daten und Algorithmen profitieren will, anstatt diese zu fürchten? Diese und weitere Fragen beantwortet Anastassia Lauterbach bei der nächsten Auflage der