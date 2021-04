Was bitte ist ein Strudelwurm? Und wie kann er uns dabei helfen, Entscheidungen zu treffen? Keine Sorge, wir haben uns hier nicht im Thema vergriffen und es folgt an dieser Stelle kein Exkurs ins Tierreich. Beim Strudelwurm handelt es sich um eine Metapher der Autorin und Psychologin Maja Storch. Diese hat sie bereits in einigen ihrer Bücher und auch in ihren – legendären – Vorträgen eingesetzt.