Wie Remote Work die Firmenkultur verändert

32 Prozent sehen starke Auswirkungen, wenn mehrheitlich von einem anderen Ort als dem Büro aus gearbeitet wird. 54 Prozent gehen von moderaten Auswirkungen aus: Das ist eine Kernaussage des "Hernstein Management Report", der das Stimmungsbild unter Führungskräften in Österreich und Deutschland erhebt.

Bei den Veränderungen überwiegen die negativen Aspekte: 22 Prozent sagen, dass es weniger persönliche Kontakte gibt. 19 Prozent sehen einen geringeren Zusammenhalt im Team, 17 Prozent eine erschwerte Kommunikation.

Besonders groß ist die Anforderung an die Kommunikation: 64 Prozent gaben an, dass sie gezielt mit Mitarbeitern im Homeoffice kommunizieren würden, 42 Prozent haben ein Regelwerk. Dennoch sind 60 Prozent der Meinung, dass die informelle Kommunikation bei Remote Work zu kurz kommt. Eine besondere Herausforderung ist auch das Onboarding, also das Einarbeiten von neuen Mitarbeitenden (28 Prozent): Hier sind die Führungskräfte aber kreativ, etwa durch Onlineschulungen oder Einführungsvideos.