Von A wie Applikationsentwicklung bis Z wie Zimmereitechnik: 215 Lehrberufe gibt es in Österreich. Bei rund 70 kann nach der Lehrabschlussprüfung ein Meister gemacht werden, für 70 weitere ist eine Befähigungsprüfung vorgesehen. Wer sich in den übrigen Berufen weiterbilden will, muss in die akademische Schiene wechseln oder Kurse absolvieren.