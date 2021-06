Wichtige und moderne Kompetenzen, die den Erfolg am Arbeitsplatz im nächsten Jahrzehnt definieren

Jene Kompetenzen, die im letzten Jahrzehnt am wichtigsten waren, werden in Zukunft wahrscheinlich von neuen Fähigkeiten überholt. PSI, ein weltweit führender Anbieter von Testprogrammen für Arbeitnehmer, hat daher eine Studie veröffentlicht, in der die wichtigsten Fähigkeiten vorgestellt werden, die für den Erfolg in der zukünftigen Arbeitswelt erforderlich sind.

Arbeitnehmer müssen flexibel und anpassungsfähig sein

Dass neue Kompetenzen gefragt sein werden, ist unter anderem auf Veränderungen am Arbeitsplatz aufgrund der Pandemie und der digitalen Transformation zurückzuführen. Anhand der Daten von mehr als 10.000 Feedback-Bewertungen seiner weltweiten Kunden aus einer Reihe unterschiedlicher Positionen, Unternehmensgrößen und Branchen hat das Unternehmen PSI eine Liste der sieben wichtigsten Kompetenzen der letzten zehn Jahre erstellt. Zur Vorhersage der Schlüsselkompetenzen, die wiederum für die neu gestaltete Arbeitswelt entscheidend sind, analysierte PSI im vergangenen Jahr in der Praxis aufkommende Themen, gepaart mit zusätzlichen Untersuchungen zur Zukunft der Arbeit, wie zum Beispiel dem Kompetenzbericht "Die Zukunft der Arbeitsplätze" des Weltwirtschaftsforums. Die neuen Kompetenzen, die auf diese Weise ermittelt wurden, stehen für Flexibilität in Bezug auf unser Denken, die Nutzung der Digitalisierung, die Verbindung mit anderen und das Sicherstellen unseres eigenen Wohlbefindens. Die Betonung von Soft Skills in Verbindung mit der Fähigkeit, sich an Veränderungen anzupassen und Vielfalt anzunehmen, ist für den modernen Arbeitsplatz äußerst wichtig – PSI geht davon aus, dass diese Faktoren einen großen Einfluss auf den Erfolg in der zukünftigen Berufswelt haben werden. Zusammen bieten diese Fähigkeiten und Kompetenzen dem Menschen eine solide Grundlage, sich an Veränderungen und Komplexität anzupassen, und ermöglichen es ihm so, seinen Arbeitsalltag nicht bloß zu "überstehen", sondern dort aufzublühen. Die sieben von PSI ermittelten Schlüsselkompetenzen sind:

- Kritisches Denken

- Agilität

- Digitale Gewandtheit

- Aufbau von Beziehungen

- Annehmen von Vielfalt

- Belastbarkeit

- Orientierungsänderung

"Die heutige Arbeitswelt verändert sich ständig und das stellt die Unternehmen vor eine große Herausforderung beim Rekrutieren ihrer wichtigsten Ressource: ihrer Mitarbeiter", so Dan Hughes, Leiter für internationale Forschung und Entwicklung bei PSI.