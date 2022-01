"Wichtig ist, auch selber Fragen mitzubringen"

Sich in rund einer Stunde möglichst von der besten Seite präsentieren und den potenziellen Arbeitgeber überzeugen: Darum geht es in einem Vorstellungsgespräch. Worauf sie dabei besonders achten, welche Fragen gerne gestellt werden und mit welchen Antworten man punkten kann, haben vier HR-Spezialisten und Geschäftsführer verraten.

"Die Fragen nach Stärken und Schwächen sind veraltet, wir versuchen, das zu umgehen", sagt Melanie Greinecker, zuständig für das operative HR-Management bei TGW Mechanics in Wels. Stattdessen werde mit den Bewerbern gezielt in die Vergangenheit und in die Zukunft geblickt: "Wir schauen uns zum Beispiel genau die Wechselmotive an." Bewerber sollten ehrlich sein. Ein potenzieller Mitarbeiter müsse zudem darlegen können, warum er sich beim Intralogistik-Spezialisten TGW bewirbt: "Es gibt sehr viele Angebote auf dem Markt. Der Bewerber sollte uns sagen können, warum er sich für uns entschieden hat, und sich mit dem Berufsbild auseinandergesetzt haben."

Kandidaten würden auch ganz gezielt gefragt, was man nicht machen wolle: Das ist laut Greinecker oft besonders aufschlussreich. "Und es kommt immer gut, wenn der Kandidat selber Fragen hat, etwa zur Position oder zum Team."

"Nicht so sehr die fachliche Qualifizierung, sondern die Person, ihr Charakter und ihr Sozialverhalten stehen im Mittelpunkt", sagt Patrick Hochhauser, Geschäftsführer der Eurothermen. "Im Dienstleistungsbereich wird mit Menschen gearbeitet, und der Kunde legt sehr großen Wert darauf, wie er bedient wird." Ganz gezielt werde beispielsweise nach Freizeitaktivitäten gefragt: "Die Aktivität in einem Verein oder einer Organisation macht sich sehr gut." Häufig werde im Team oder mit kranken Personen gearbeitet: "Neben Einfühlungsvermögen ist daher Teamfähigkeit gefragt."

Beim Lebensmittelhändler Hofer schätzt man vor allem Ehrlichkeit und Professionalität: "Die Bewerbungsunterlagen entscheiden, ob jemand zu einem persönlichen Gespräch eingeladen wird", sagt Bettina Hauser, Leiterin der HR-Abteilung.

Selbstbewusst sein, auf Kleidung achten

Ein authentisches, professionelles Verhalten sei genauso wichtig wie die richtige Kleidung: Mit dunkler Jeans, schickem Shirt oder Bluse und Blazer liege man richtig.

"Seid selbstbewusst, steht zu euren Erfahrungen und zeigt, was ihr könnt", so Hauser: Die Frage, was Hofer zu einem attraktiven Arbeitgeber macht, stehe im Mittelpunkt.

Bei Fronius International punkte man mit Authentizität, wie Manfred Wolfschwenger, der als HR-Spezialist bei Fronius die Techniker einstellt, verrät.

"Wie arbeitet man, was ist der eigene Stil, darauf achten wir", sagt Wolfschwenger. Dabei wolle man vor allem herausfinden, wie selbstständig die Bewerber mit ihrer Arbeit umgehen würden. Gut ankommen würden Beispiele von Projekten und Referenzen früherer Arbeitgeber. Mit ihren Hobbys könnten vor allem Tüftler bei Fronius aufzeigen.