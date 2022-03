Im Mai des Vorjahres hat Hannah Sigl die Matura an der Tourismusfachschule Bad Leonfelden absolviert. Aber anders als die meisten ihrer Schulkollegen hat sie sich weder für einen Beruf in Tourimus oder Gastronomie noch für ein Studium an der Fachhochschule oder einer Universität entschieden. Die heute 20-Jährige ist einen ungewöhnlichen Weg gegangen und hat eine Lehre zur Orthopädietechnikerin begonnen.