"Wer will ich sein, wenn alles möglich ist?"

Robin ist unzufrieden mit sich selbst und seinem Berufsleben. Insgeheim ist er schon lange auf der Suche nach der persönlichen Erfüllung, die er aber nicht genau in Worte fassen kann. Eines Tages erlebt er an einem See eine Begegnung, die seine Fantasie bei Weitem übersteigt. Dieser Tag wird zum lang ersehnten Wendepunkt in seinem Leben, der ihm die Augen öffnet und offenbart, was ihm fehlt und was er eigentlich möchte. Inspiriert fängt er an, seine Zukunft ins Visier zu nehmen: Wie will ich leben? Wer will ich wirklich sein, wenn alles, einfach alles möglich ist? Robin macht sich auf den Weg in die Selbstständigkeit – als Mensch und als Unternehmer.

Ein Gedankenanstoß

Um diese Reise zu den eigenen Zielen und Träumen dreht sich das Buch "Geh deinen Weg: Die Begegnung mit dir selbst" von Businesscoach Bernd F. Goldschmidt. Es handelt zwar unter anderem von beruflicher Erfüllung, die Erzählweise ist aber alles andere als trocken, sondern eher gedankenreich und mutmachend. Bernd F. Goldschmidt ist Vortragsredner, Businesscoach und Mentor für selbstständige Unternehmerinnen und Unternehmer, die mehr erreichen wollen. Seit vielen Jahren hilft er ihnen dabei, ihre Visionen und Ziele zu realisieren. Sein Motto: "Jeder erfolgreiche Weg beginnt mit einem Gedanken." Goldschmidts erstes kleines Buch "Ja ... bitte?" erschien im Jahr 2007 als nützliches Nachschlagewerk für alle Personen, die mit der Arbeit am Telefon konfrontiert sind.

",Geh deinen Weg‘ ist ein sehr persönliches Buch und soll jeden ermutigen und ihm einen Gedankenanstoß geben, der sich in einer Sinnkrise befindet", so der Autor zu seinem aktuellen Werk. Mehr zum ihm erfährt man auf berndfgoldschmidt.de.

Bernd F. Goldschmidt

Geh deinen Weg. Die Begegnung mit dir selbst. 1. Auflage, BusinessVillage 2021, ISBN-Buch 978-3-86980-480-4, ISBN-PDF-E-Book 978-3-86980-481-1, ISBN-EPUB 978-3-86980-581-8