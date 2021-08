Wenn Stress und Leistungsdruck zu psychischen Belastungen führen

Hoher Leistungsdruck, Überstunden, ständige Erreichbarkeit, Probleme mit den Kollegen: Das Potenzial an Stressfaktoren im Job ist hoch. Auf längere Sicht können sich die Belastungen auf die seelische und körperliche Gesundheit auswirken. Das zeigt eine Studie des Versicherungsunternehmens Swiss Life. Die Ergebnisse basieren auf Daten, die in Deutschland im April dieses Jahres analysiert wurden. Sie berücksichtigen die Angaben von 1600 Frauen und knapp 1500 Männern, die zu ihrer Arbeitssituation und ihrem Vorsorgeverhalten befragt wurden. Von den Befragten gaben 89 Prozent an, in den vergangenen Monaten erheblich unter Stress gelitten zu haben. 44 Prozent berichten sogar von häufigen Burnout-Symptomen.

Stress nahm zu, vor allem bei den Frauen

Im Vergleich zu einer ähnlichen Umfrage, die Swiss Life im Jahr 2020 durchführte, hat das Stress-Level bei Männern und Frauen deutlich zugenommen. Waren es damals 84 Prozent der Frauen, die über Stress klagten, berichten diesmal bereits 93 Prozent davon. Bei den Männern zeigte sich ebenfalls ein Zuwachs: 84 Prozent fühlen sich aktuell gestresst, im Jahr 2020 waren es 76 Prozent.

Etwa die Hälfte der befragten Frauen gab an, Burnout-Symptome erlebt zu haben. Bei den Männern war es etwa jeder Dritte.

Kranke Psyche kann zu Berufsunfähigkeit führen

Psychische Erkrankungen wie Depressionen, Burnout und Angststörungen sind die häufigste Ursache für ein vorzeitiges Ausscheiden aus dem Berufsleben. Jeder dritte Fall von Berufsunfähigkeit geht der Untersuchung zufolge darauf zurück.

Stressoren: Zeitdruck und Arbeitsmenge

Die Hauptgründe für Stress sind unterschiedlich. Die befragten Frauen der Swiss-Life-Analyse nennen neben Zeitdruck bei der Arbeit (56 Prozent) und der Arbeitsmenge (42 Prozent) auch den fehlenden Ausgleich durch Freizeitaktivitäten, bedingt durch die Corona-Pandemie (35 Prozent). Die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes (17 Prozent), eine unangenehme Arbeitsatmosphäre (24 Prozent), die Arbeit im Homeoffice (14 Prozent) und die Kinderbetreuung (6 Prozent) spielen laut Umfrage hingegen eine eher untergeordnete Rolle.

Der Umgang mit Stress ist individuell. So machen 41 Prozent Entspannungsübungen und 32 Prozent bewegen sich mehr. Lediglich vier Prozent haben mit dem Arbeitgeber und nur neun Prozent mit einem Arzt oder Therapeuten über das eigene Stresslevel gesprochen. In Sachen Absicherung gegen das Risiko einer Berufsunfähigkeit haben besonders Frauen einen deutlichen Nachholbedarf. Lediglich 12 Prozent der befragten Frauen der Swiss-Life-Studie sind abgesichert. Bei den Männern sind es 17 Prozent.