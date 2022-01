Warum ein Polizist und ein Jurist nun in der Kommunikation arbeiten

Martin Himmelbauer und Gerhard Jarosch verstärken seit kurzem als Partner die Wiener Kommunikationsagentur Rosam.Grünberger in Wien. Damit arbeiten nun ein gelernter Polizist und ein ehemaliger Staatsanwalt, beide mit oberösterreichischen Wurzeln, in der Kommunikationsbranche. Die Agentur heißt nun Rosam. Grünberger.Jarosch & Partner. 20 Mitarbeiter sind beschäftigt.

Himmelbauer (54) kommt aus Perg: Nach seiner Polizisten-Ausbildung war er 15 Jahre als Journalist für Printmedien und Fernsehen tätig, bevor er 2007 als Pressesprecher zu den Casinos Austria stieß. Seit drei Jahren ist er in der Kommunikationsbranche tätig: Erst bei Currycom in Wien, seit September des Vorjahres bei "Rosam.Grünberger": "Ich war lange Journalist, kenne beide Seiten. Es ist wichtig, für ein Unternehmen die entsprechenden Brücken zu schlagen", sagt Himmelbauer.

Jarosch (53) ist in Walding aufgewachsen: Er war unter anderem Erster Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Wien sowie Präsident und Sprecher der Österreichischen Staatsanwälte. Zuletzt war er Österreich-Vertreter bei der EU-Rechtshilfeagentur Eurojust in Den Haag - eine Art "Interpol" der Europäischen Staatsanwälte.

Klagen und Prozesse

Mit der neuen Struktur will Rosam.Grünberger.Jarosch & Partner den steigenden Bedarf an Kommunikationsberatung zu Rechtsthemen, Klagen und Prozessen abdecken. "In spektakulären Gerichtsverfahren kann mangelhafte Kommunikation im Dreieck zwischen Gerichten, Verfahrensbeteiligten und Medien zu einem Reputationsschaden führen, der die Folgen des Prozesses bei Weitem übersteigt", sagt Jarosch.