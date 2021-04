Virtuelle Bildungsreise

In einer zunehmend digitalisierten Welt steigt auch der Grad an Vernetzung. Nicht nur zwischen einzelnen Geräten und Dingen, sondern auch von Kulturen und internationalen Kooperationen.

Mit dem Online-Programm "Seeds for the Future" ermöglicht Huawei Austria heimischen Studierenden, ihr Wissen zu erweitern und internationale Beziehungen zu knüpfen. Die 15 ausgewählten Studentinnen und Studenten erwartet das einwöchige, vielfältige Online-Programm "Sky", bei dem ein interkultureller Wissensaustausch im Zentrum steht. So wird etwa ein österreichischer Experte in Peking einen Überblick über die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen China und Österreich liefern. Außerdem bekommen die Studierenden Zugang zu exklusiven Online-Kursen mit Huawei-Experten zu aktuellen Technologietrends. Das Programm findet von 13. bis 22. September statt. Highlights sind die vielfältigen Kurse zu Themen wie 5G, Artificial Intelligence und Cloud Computing.

Der Wettbewerb richtet sich an Studierende der TU Wien, TU Graz, Fakultät für Informatik der Universität Wien, FH OÖ, Campus Hagenberg, FH Joanneum und FH St. Pölten und findet in Österreich bereits zum siebten Mal statt. Der IT-Nachwuchs kann sich bis 28. Mai 2021 bewerben. Zudem können sich die Gewinner auf tolle Preise freuen.

Alle weiteren Details zum Wettbewerb und zu der Bewerbung sind unter www.huawei-university.com verfügbar.