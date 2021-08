Tipps vom Olympiasieger: "Nur wer aufgibt, hat verloren!"

Wirtschaftsakademie: Henry Maske spricht über sein Erfolgsrezept.

Olympiasieger, Weltmeister im Boxen, Sportler des Jahres in Deutschland, erfolgreicher Unternehmer, Initiator der Stiftung "A Place for Kids", die sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche einsetzt: Henry Maske hat in seinem Leben mehr als nur eine Funktion erfolgreich ausgefüllt. Die Erfolgsprinzipien des Sports hat er auch in das Geschäftsleben übertragen.

Wie das funktioniert, erzählt Henry Maske bei der nächsten Auflage der Wirtschaftsakademie der OÖNachrichten. Am Dienstag, 7. September, ist der "Boxer des Jahres" 1995 und 1996 ab 18.30 Uhr zu Gast im Linzer Brucknerhaus.

Getreu seinem Motto "Wenn man etwas wirklich will und alles dafür tut, dann kann man es auch schaffen" macht Maske seinen Zuhörern Mut, eigenverantwortlich zu handeln: "Nur wer aufgibt, hat verloren."

Technologie für den Boxring

Maske wird auch aus seiner Zeit als Geschäftsmann erzählen: Nach seinem Karriereende betrieb er als Franchisenehmer rund 20 Jahre lang bis zu zehn McDonald’s-Filialen.

Vor einem Jahr erwachte die Leidenschaft für den Boxsport erneut in ihm: Er ist Co-Geschäftsführer der Rooq GmbH: Das Unternehmen aus Aachen entwickelt Boxsport-Technologie für die Trainingsdiagnostik. Sportler und Trainer erhalten damit individuelle Information über die Trainingsleistung, beispielsweise zu Schlagverhalten und -geschwindigkeiten bis hin zur Variabilität.

Alle Infos zur Veranstaltung sind unter nachrichten.at/wirtschaftsakademie zu finden.

Eine Anmeldung ist per Mail an wirtschaftsakademie@nachrichten.at bzw. telefonisch unter 0732/7805-800 möglich.