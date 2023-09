Teamplayer sind gefragter denn je

Egomanen sind in der Businesswelt mittlerweile out. Gesucht werden kooperative und rücksichtsvolle Menschen.

Die Krise hat den Blick vieler Arbeitgeber auf die Profile ihrer Bewerber verändert. Für die zahlreichen komplexen Umbrüche, die unsere Arbeitswelt seitdem erlebt, braucht es vor allem soziale und kommunikative Kompetenzen, damit Arbeitskräfte bestehen und kreativ wirken können.

Einfühlsam statt egoistisch

Die University of London hat in der Studie "Kill chaos with kindness" ("Bekämpfe das Chaos mit Freundlichkeit") ermittelt, wie sich die fünf großen Persönlichkeitsmerkmale aus der Psychologie, auch Big Five genannt, auf das Teamwork bei der Arbeit auswirken.

Die Big Five sind "Offenheit für neue Erfahrungen", "Gewissenhaftigkeit", "Extraversion", "Verträglichkeit" und "Neurotizismus (Emotionskontrolle)". Für die Studie wurden zehn Jahre lang rund 3700 Personen mit über 5000 Gruppenaufgaben betraut, die wissenschaftlich ausgewertet wurden. Die Teilnehmenden mussten zudem 242 Fragen beantworten, die Aufschluss über die Ausprägungen ihrer Persönlichkeitsmerkmale geben sollten.

Dabei kam es zu einer überraschenden Erkenntnis: Mitarbeiter, die hohe Werte beim Merkmal "Verträglichkeit" aufweisen, sind seit der Corona-Pandemie deutlich gefragter als zuvor. "Die Menschen schätzen Kooperation und Verträglichkeit viel mehr als vor der Pandemie", so Randall Peterson, Mitautor der Studie und Professor für Organisationsverhalten an der London School of Business.

In bisherigen Untersuchungen wurde "Verträglichkeit" meistens als irrelevant betrachtet und Harmoniebedürftigkeit eher als Karrierehindernis gesehen. "Wahrscheinlich aber war das Persönlichkeitsmerkmal der ,Verträglichkeit´ schon immer nützlich", so Peterson. "Man hat es nur nicht bemerkt, weil in der Vergangenheit häufig ein starker Schwerpunkt auf individuelle Leistungen und nicht auf den Team-Erfolg gelegt wurde." Dass Verträglichkeit gerade nach der Pandemie eine so steile Karriere hinlegt, sei vermutlich kein Zufall, so der Professor. Die neuen Herausforderungen in der Arbeitswelt – wie eine Homeoffice-Strategie zu etablieren oder neue Mitarbeiter zu finden und zu halten – seien groß und würden neue Herangehensweisen erfordern. Hier seien empathische Teamplayer eher gefragt als sture Einzelkämpfer.

Die Gruppe zusammenhalten

Auch andere Studien bestätigen, dass teamfähige Mitarbeiter immer mehr "im Trend" liegen. Laut der Plattform LinkedIn gewinnen im DACH-Raum Soft Skills allgemein an Bedeutung – neben Managementkompetenzen auch Stärken wie Kommunikation und Teamwork. Teamfähigkeit ist in der modernen Arbeitswelt mittlerweile also von zentraler Wichtigkeit. Verträgliche Mitarbeiter sind geeignet, Gruppen und Teams zusammenzuhalten, was gerade in Zeiten von Remote Work wichtig ist.

Verträglichkeit im Lebenslauf darstellen?

Soft Skills wie Verträglichkeit und Teamfähigkeit spielen im Bewerbungsprozess demnach eine immer größere Rolle. Doch die sozialen Stärken einfach nur als Schlagworte im Lebenslauf aufzulisten, ist zu wenig.

Statt dessen kann man spezifische Beispiele für Erfahrungen mit Teamarbeit nennen. Man kann Projekte erwähnen, an denen man gearbeitet habt, sowie die Rolle, die man innerhalb des Teams gespielt hat. Außerdem kann man besondere Leistungen, die zum Erfolg des Teams beigetragen haben, hervorheben.

