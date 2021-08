Tagung in Linz: Wie Firmen hart am Wind segeln

LINZ. Am 9. und 10. September findet zum ersten Mal die runderneuerte HR-Tagung der Business Upper Austria statt.

Als HR Connect(s) findet die Veranstaltung in der Bruckner-Universität in Linz statt. Das Hauptthema ist die Resilienz in Unternehmen, also die Widerstandsfähigkeit von Organisationen, und wie es gelingen kann, agiler zu werden und Bedrohungen als Chance zu begreifen – ähnlich wie Segelschiffe, die sich nicht gegen den Wind stellen können, aber hart am Wind schneller werden. In bis zu sechs Kleingruppen werden Erfahrungsberichte und Impulsreferate diskutiert.

Die beiden Tage sind getrennt buchbar. Anmeldungen sind bis wenige Tage vor der Veranstaltung möglich (www.biz-up.at/hr-connects).

Am Abend des ersten Tages findet die Verleihung des HRbert statt. Nachhaltige bzw. innovative Projekte werden prämiert.