Studie: Wie die Zuwanderung den Wohlstand eines Landes steigert

Für acht von zehn Ländern ist Zuwanderung unter dem Strich ein Gewinn. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Boston Consulting Group (BCG). Im Median verzeichne ein Land durch Zuwanderung durchschnittlich ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von zwei Prozentpunkten. Berücksichtigt wurden bei der Modellrechnung Ein- und Auswanderung, das Bildungsniveau beider Ströme sowie Welthandel und Rücküberweisungen der Migranten in die Heimatländer.

Laut der Studie ergibt sich für Österreich ein deutlicher Wohlstandsgewinn aus der Zuwanderung. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf und pro Jahr erhöhe sich aufgrund der Zu- und Auswanderungsströme um 1700 US-Dollar (umgerechnet 1386 Euro). Österreich profitiere von der höheren Nachfrage, die durch die Zuwanderung im Inland entstehe, sowie von einer erhöhten Innovationskraft in den Firmen. Diese würden in erster Linie von mehr Diversität in den Teams profitieren, in Folge stiegen auch die Produktivität und die Einkommen an. Die Einwanderung in andere EU-Länder, die wichtige Handelspartner für Österreich sind, verbessere zudem die Exportmöglichkeiten für österreichische Produkte.

Weltweiter Spitzenreiter beim Wohlstandsgewinn sei Australien, wo der BIP-Zuwachs bei 5800 Dollar pro Kopf und Jahr liege. Deutschland liege hingegen mit 800 Dollar deutlich hinter Österreich. Das liege einerseits daran, dass Österreich sowohl mehr Zu- als auch Auswanderung verzeichne als Deutschland, aber auch daran, dass Österreich einen Netto-Überschuss aus Rücküberweisungen aufweise, während Deutschland ein Defizit verzeichne, erklärte Johann Harnoss von BCG Österreich.