Strategische Schlüsselfunktion für den Erfolg: Human Resource Management

Unter Human Resource Management (HRM) verstehen viele die Auswahl des richtigen Personals, die Erledigung der Gehaltsabrechnungen und weitere ähnliche Prozesse. Doch zeitgemäßes HRM kann so viel mehr sein und bildet eine strategische Schlüsselfunktion für den nachhaltigen Erfolg eines Unternehmens. Wie der Name schon sagt, beschäftigt sich HRM mit der wichtigsten Ressource eines jeden Unternehmens – den Menschen, die täglich an seinem Erfolg arbeiten.

HR formiert sich neu

Die Gesellschaft und damit auch unsere Arbeitswelt unterliegen einem stetigen Wandel. Zunehmend beschäftigen uns die Folgen der Globalisierung, der Digitalisierung und einer immer älter werdenden Bevölkerung sowie die daraus resultierenden Anforderungen an neue Generationen.

Aktiv am Arbeitsmarkt

Es wird immer schwieriger und komplexer, auf dem ohnehin stark umkämpften Arbeitsmarkt die qualifiziertesten und motiviertesten Mitarbeiter zu finden bzw. zu halten.

Neue Lösungen durch ein funktionierendes Human Resource Management müssen her. Dieses hat sich längst aus der Passivität zu einer aktiven Aufgabe entwickelt. Denn qualifizierte Kandidaten können sich ihre Jobs oft aussuchen und stellen einige Erwartungen an ihren neuen Arbeitgeber. HR-Verantwortliche müssen sie heute und in der Zukunft von den Qualitäten des eigenen Unternehmens überzeugen, sie fungieren quasi als Botschafter.

Generationen managen

Die inhaltlichen Schwerpunkte von HR werden künftig weniger auf Verwaltungstätigkeiten, sondern auf kommunikativen und kreativen Aufgaben liegen. HR ist außerdem intensiv in die digitale Transformation vieler Unternehmen eingebunden. Technische Kenntnisse und digitale Skills sind unerlässlich, um viele Kandidaten überhaupt noch zu erreichen. "Neue Generationen erfordern eine neue Art der Ansprache", weiß Stefan Dorfner, MA, Produktmanager WIFI OÖ. "Diese temporeichen Veränderungen und die zunehmende Komplexität sorgen bei vielen Führungskräften und Mitarbeitern für ein Gefühl der Überforderung und Orientierungslosigkeit."

Um den Herausforderungen bestmöglich entgegentreten zu können, bietet das WIFI OÖ zu allen Themen rund um das Human Resource Management Spezialseminare an, die sich an den Veränderungen der Arbeitswelt orientieren und immer am Puls der Zeit sind.