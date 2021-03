Storys mit Sinn, Substanz und Strategie

Die kreativen Köpfe behind the scenes: Wolfgang Pastl, CEO, Claudia Froschauer, Head of Strategy, Roland Reiter, CEO Bild:

Gut durchdachte Geschichten sind seit jeher die Spezialität der Linzer Filmproduktionsfirma primeconcept. Kürzlich wurde primeconcept zu primeconcept+ und setzt nun verstärkt auf Brandmanagement und individuelle Markenstrategien. Vom Film zum Markenerlebnis Das ergänzte Plus im Firmennamen steht für ebendiese Weiterentwicklung und Schärfung des Portfolios im Bereich Strategie. Denn diese sei es, was Kommunikation heute oftmals fehle: "Eine Marke ist mehr als nur ein Logo, ein Produkt oder eine Leistung", sagt Claudia Froschauer, Head of Strategy. "Eine Marke braucht ein klares Warum. Darin steckt das wesentliche Erfolgspotenzial. Dieses Warum arbeiten wir heraus und inszenieren es wirksam." Gemeinsam mit der Tochterfirma involve möchte primeconcept+ in Zukunft digitale Erlebnisse schaffen, die die Menschen bewegen. Keine Neuerfindung, sondern konsequente Weiterentwicklung "Die Idee zu primeconcept+ war da, schon lange bevor Corona Veränderungen nötig gemacht hat", erklärt CEO Wolfgang Pastl. "Diese Weiterentwicklung und Spezialisierung war nur der nächste logische Schritt." Bei vielen Firmen haben sich Bedarf und Ressourcen in der Kommunikation verändert, so der CEO. "KundInnen haben verstärkt unsere Hilfe im Bereich Brandmanagement angefragt – zur selben Zeit, als ExpertInnen aus diesem Feld zu unserem Team dazukamen." Durch dieses Wachstum und die enge Verknüpfung mit der Tochterfirma involve sei primeconcept+ ganz natürlich entstanden. Während das Portfolio geschärft wurde, blieb die oberste Maxime gleich: Marken müssen mit allen Sinnen erlebbar gemacht werden. "Die meisten Marken werden durch eine fulminante Story gepusht. Aber nach kurzer Zeit geht ihnen die Luft aus", so Claudia Froschauer. "Warum? Weil die Substanz fehlt. Für uns ist wichtig, dass eine Marke Sinn stiftet und ihr Versprechen hält. Das zählt jetzt mehr denn je." Mehr Informationen zur Agentur findet man auf primeconcept.at.