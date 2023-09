Startkapital für Forschungsprojekte

Mit dem ERC Starting Grant der Europäischen Kommission werden Forschende in einer frühen Karrierephase unterstützt, damit sie als Projektleitende unter anderem eigene Arbeitsgruppen für das ausgezeichnete Forschungsprojekt aufbauen können. Fast 29 Millionen Euro konnten durch die Starting Grants für den Wissenschaftsstandort Österreich eingeworben werden. Acht davon wurden von Forschenden aus dem Bereich der Life Sciences eingeworben. Weitere sieben Grants gehen an Forschende im Bereich der Physik und Ingenieurwissenschaften, vier Grants wurden im Bereich der Sozial- und Geisteswissenschaften vergeben. Entsprechend vielfältig sind die Themen der geförderten Projekte. Unter den Projekten finden sich Fragestellungen aus der Quanteninformatik, Krebsforschung und Biomaterialforschung ebenso wie zur Biodiversität der Wälder, zur Bienenforschung sowie im Bereich Migrationsforschung oder Religionspolitik in der Antike.

Die Universität Wien war mit insgesamt vier Grants besonders erfolgreich. Je drei Grants gehen an die Technische Universität Wien und an das Institut für Molekulare Pathologie, je zwei Grants an das Institute of Science and Technology Austria (ISTA) und das Forschungszentrum für Molekulare Medizin (CeMM) der Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW). Zudem haben die Technischen Universität Graz, die Universität Graz, die Universität Innsbruck, die Universität für Weiterbildung Krems sowie die Universität Linz jeweils einen Grant eingeworben.

"Ich gratuliere allen Beteiligten zur Pionierarbeit in ihren Gebieten. Dieser Erfolg verschafft dem Forschungsprofil Österreichs auf der Weltbühne noch mehr Sichtbarkeit. Besonders erfreulich ist, dass mehr als die Hälfte der österreichischen Grants von Frauen eingeworben wurden", gratuliert Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Martin Polaschek.

